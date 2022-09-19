فيضانات النيجر تودي بأكثر من 150 شخصاً

فيضانات النيجر تودي بأكثر من 150 شخصاًأعلنت السلطات في النيجر اليوم مصرع 159 شخصا جراء الفيضانات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة في أحد أكثر المواسم الممطرة غير المسبوقة في هذه الدولة التي تعاني الجفاف عادة.

ونقلت فرانس برس عن الحصيلة الرسمية قولها: إن 121 شخصاً لقوا مصرعهم جراء انهيار منازلهم وغرق 38 آخرون هذا العام وألحقت الفيضانات أضراراً بعشرات الآلاف من المنازل بالإضافة إلى المدارس والمراكز الطبية ومخازن الحبوب وقطعان الماشية إضافة لتأثر نحو 225 ألف شخص وإصابة نحو 200 آخرين.

بدورها حذرت الأرصاد الجوية في النيجر من استمرار هطول أمطار غزيرة حتى نهاية الشهر الجاري.

وموسم الأمطار السنوي في هذه الدولة الافريقية غالباً ما يكون في منطقة الساحل بين حزيران وآب أو أيلول لكن في السنوات الأخيرة ازدادت كثافة هطول الأمطار ما أدى إلى تسريع مخاطر حدوث فيضانات قاتلة وخصوصاً في الأحياء العشوائية.

وكان 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الـ 15 من الشهر الجاري ونزح 120 ألفاً آخرين جراء الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة المستمرة في النيجر منذ ثلاثة أشهر.