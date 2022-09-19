نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة التعليم السعودية” آلية التقاعد المبكر والاستقالة 1444 والمستندات المطلوبة وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 الموافق 23 صفر 1444، تعميم موجه لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة، بشأن تنظيم آلية التقاعد المبكر والاستقالة 1444 وحال الوفاة لشاغلي الوظائف الإدارية والمستخدمين في القطاع التعليمي، كذلك آلية التقاعد النظامي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444، وفق التخصص وحاجة العمل ووفق مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الأحوال المدنية.

اللائحة التنفيذية المنظمة لآلية التقاعد المبكر والاستقالة 1444

في نفس السياق السابق ذكره فقد نصت وزارة التعليم السعودية في التعميم الصادر اليوم بناء على نص المادة 220 من اللائحة التنفيذية لإنهاء الخدمة للموارد البشرية بالخدمة المدنية على أن الموظف يحال للتقاعد النظامي عند إكماله السن النظامي والذين تم حصرهم من مواليد 1384 للعام الدراسي 1444هـ مع مراعاة التالي:

“يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله السن النظامي للإحالة للتقاعد مهما كانت مرتبته وذلك ما لم تمدد خدمته”

أولًا يتم إضافة مواليد 1384 المحالين للتقاعد النظامي ولم يرد اسمهم، ويتم رفع مستندات ومسوغات التقاعد لإدارة الموارد البشرية لمراجعة بياناتهم.

أيضًا بالنسبة لتمديد الخدمة للمعلمين والمعلمات البالغين لسن التقاعد النظامي، حال حاجة العمل لوجود عجز أو لندرة التخصص على أن يكون التمديد حتى آخر العام الدراسي فقط، وموعد رفع طلب التمديد سيكون يوم الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 الموافق 18 نوفمبر 2022.

كذلك بالنسبة للإداريين والإداريات والمستخدمين والمستخدمات على المرتبة 31،32،33 (الزوج والزوجة) من مواليد 1384هـ البالغين سن 60 عام، وهو سن التقاعد النظامي لا يسمح لهم بالتمديد وتقاعدهم بقوة القانون، بينما يجوز الإبقاء على أحدهما بالعمل لحين استحقاق الطرف الآخر معاش التقاعد، والرفع بالتمديد في حال رغب أحدهما بذلك.

بينما سيتم رفع كافة أسماء البالغين التقاعد النظامي مواليد 1384هـ، وفق تاريخ الميلاد الذين يعملون على بند الأجور، ويستدعي الحال الاحتياج لخدماتهم ويتمتعون بحالة بدنية وصحية جيدة ولديهم القدرة على الاستمرار بالعمل بشرط عدم تجاوز ال70 عام.

نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف إخلاء الطرف 2022-2023

في سياق متصل أكدت وزارة التعليم السعودية في التعميم الصادر اليوم على ضرورة إبلاغ المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والمستخدمين والمستخدمات، وكذلك موظفي بند الأجور البالغين سن التقاعد النظامي، بإتمام إجراءات إخلاء الطرف إلكترونيًا عبر نظام فارس من خلال الخدمة الذاتية للموظف، وذلك بعد حلول تاريخ التقاعد بالإضافة إلى تعبئة البيانات الخاصة بالإقرار على ذلك.

تعميم وزارة التعليم إنهاء الخدمة من خلال التقاعد المبكر أو الاستقالة 1444

بالإضافة لما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال تعميمها الصادر اليوم على تفاصيل إنهاء الخدمة سنذكرها في النقاط التالية:

أولًا في حال عدد سنوات صافي الخدمة 25 عام فأكثر، سيتم استقبال طلبات إنهاء الخدمة التقاعد المبكر ورقيًا، للعاملين على بند الأجور والإداريين والمستخدمين.

أيضًا لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة التقاعد المبكر بعد التاريخ المحدد لترك العمل، وذلك لكافة العاملين على بند الأجور بالإدارات و مكاتب التعليم بالمدارس.

بعد التاريخ المحدد لترك العمل، وذلك لكافة العاملين على بند الأجور بالإدارات و بالمدارس. كذلك يتم رفع طلب الاستقالة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية للموظف.

بينما في حال الوفاة تكون مسؤولية رفع شهادة الوفاة للموارد البشرية لاتخاذ الأمر اللازم مسؤولية المدير المباشر بالعمل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقاعد المبكر والنظامي أو لطلب الاستقالة والمسوغات 1444

في الختام فعن المستندات النظامية المطلوبة لإنهاء الخدمة سواء للتقاعد المبكر أو النظامي أو لتقديم الاستقالة، أو حتى حال الوفاة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا صورة من الهوية الوطنية وتكون واضحة.

أيضًا خطاب رسمي من البنك يشمل رقم الحساب والآيبان لمقدم الطلب.

كذلك نموذج إخلاء طرف صادر من صندوق التنمية العقاري ويكون مصدق عليه من الفرع ومن صندوق التنمية الزراعي والاجتماعي.

كما يتم تعبئة بيانات نموذج إفادة بعدم وجود قضية قائمة في حق المتقدم بالطلب، ويتم التوقيع عليه وختمه من قبلن إدارة الشؤون القانونية وإدارة المراجعة الداخلية.

أيضًا يتم تعبئة بيانات نموذج إقرار بعدم وجود خدمة سابقة، وفي حال وجود خدمة سابقة يتم إرفاق بيان بها.

كما يتم تقديم نموذج إقرار بإجراء إخلاء طرف للتقاعد النظامي عبر الخدمة الذاتية للموظف من نظام فارس.

عبر الخدمة الذاتية للموظف من نظام فارس. كذلك في حال وجود تغيير في تاريخ الميلاد، لابد من إرفاق إشعار صادر من الأحوال المدنية يتم توضيح التعديل أو التصحيح به في تاريخ الميلاد.

في النهاية في حال الوفاة يتم تقديم المستندات التالية بالإضافة للمسوغات: