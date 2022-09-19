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عمر شويل - جدة يبحث العديد من راغبي الحصول على الدعم الاجتماعي عن طريقة إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن، حيث يشترط ألا يكون المتقدم للاستفادة من برنامَج الدعم مالكاً لعقار أو وحدة سكنية، لذلك فإنه من الضروري إثبات عدم تملك عَقَار من أجل قَبُول أهلية المتقدم وحصوله على الدعم، وفيما يلي نقدم لكم طريقة الإثبات بشكل مُفصّل.

طريقة إثبات عدم تملك عقار حساب المواطن

إذا كنت ترغب في الحصول على الدعم من برنامَج حساب المواطن، يجب عليك إثبات عدم تملك عقار سكني، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الذهاب إلى المنصة الإلكترونية لحساب المواطن. ثم تسجيل الدخول. أو الذهاب إلى المنصة الوطنية الموحدة، والنقر على مستفيدي حساب المواطن من منصة أبشر. بعد ذلك الانتقال إلى منصة إيجار. ثم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. النقر بعد ذلك على القائمة الرئيسة واختر ما يناسبك سواء عقد تملك أو عقد إيجار. ثم الضغط على أيقونة عرض. حفظ الصك، وبعد ذلك الذَّهاب إلى منصة حساب المواطن والنقر على أيقونة “تفاصيل الطلب”. ثم النقر على “إدارة المرفقات”. تحديد نوع العقد عن طريق النقر على أيقونة”نوع”، سواء عقد إيجار أو صك تملك. ثم إدخال البيانات المطلوبة. النقر على أيقونة “استعراض الملف”. وأخيراً إرفاق الملف من أجل البت في أهلية الحصول على دعم حساب المواطن.

الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

بسبب تملك عَقَار ينبغي إتباع الخطوات التالية من أجل تقديم اعتراض على عدم أهلية حساب المواطن بسبب تملك عَقَار في خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الأهلية:

الدخول إلى حساب المواطن. تسجيل الدخول. ثم النقر على أيقونة دراسة الأهلية. النقر على أسباب عدم الأهلية. ثم قراءة التنبيه بشكل جيد. بعد ذلك الضغط على أيقونة تقديم اعتراض. ثم تحديد نوع المرفق. إدخال البيانات المطلوبة بعدها. وأخيراً النقر على استعراض الملف وأرفق ثم انقر على أيقونة “رفع الملفات”.

شروط أهلية حساب المواطن

يجب توافر مجموعة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لإثبات أهلية الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، وقد جاءت الشروط على النحو التالي: