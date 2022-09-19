نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في منصة جدارة وظائف وزارة الخارجية 1444 شروط نظام جدارة 3 منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر منصة جدارة وظائف وزارة الخارجية 1444، ويكون التقديم من خلالها، بسبب توفير الوزارة عدد لا بأس به من الوظائف لكلا الجنسين يصل إلى 210 وظيفة، والوظائف المتوفرة حاليا تكون بالمراتب من الخامسة وحتى الثامنة، ووضحت الوزراة من قبل كافة التفاصيل حول الوظائف ورواتبها وغيره، وتكون منصة جدارة هي المسئولة عن كافة التقديمات، ويتم الترشيح باستخدام نقاط المفاضلة، ونوضح اليوم الآليات اللازمة للتقديم.

جدارة وظائف وزارة الخارجية

توضح وزارة الخارجية متطلبات الوظيفة عبر نظام جدارة منصة مسار وأنها تكون بدون خبرة، وسوف يفتح بالفعل التقديمات في يوم 28 من صفر 1444 على جدارة للتوظيف، وللتقديم عليها يكون باتباع تلك التعليمات:

التوجه بشكل مباشر على منصة التوظيف بالمملكة وهي جدارة3 منصة مسار.

بعد فتح الرابط، سوف تجد في الجانب الأيمن من الصفحة أيقونة”مستخدم جديد”، قم بعدها بالتسجيل.

ثم يليه نقدم في أيقونة الوظائف الجديدة.

وفي حالة عدم وجود أي تطابق البيانات ا؟لأصلية مع التي قدمها المتقدم، سوف يستبعد ترشحه.

ثم اختر الوظيفة المتقدم إليها.

ثم حفظ هذا الطلب.

شروط التقديم على وظائف وزارة الخارجية 1444

يوجد عدة ضوابط لابد أن تكون موجدة فيمن يريد التقديم عبر نظام جدارة وظائف الخارجية وهي:

النجاح في المقابلة الشخصية التي تتم للمتقدم، حيث يتم عمل تلك المقابلة لجميع الأشخاص الحاصلين على نقاط أعلى. لابد من دخول الاختبار الخاص بالقدرة المعرفية وأن ينجح فيه. لابد من وجود القرار الخاص بالمعادلة لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة من وزارة التعليم. شرط نجاح المتقدم هو نجاحه في المقابلة، مع صحة بياناته المتقدم بها.

الوظائف المطلوبة في وزارة الخارجية

يوجد مجموعة كبيرة من الوظائف التي تحتاجها وزارة الخارجية بالمملكة في تلك الفترة وهي في الأقسام التالية: