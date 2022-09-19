نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Zamalek VS MC Algiers القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر يترقب عدد كبير من عشاق كرة اليد في المنطقة العربية بشكل عام المباراة القوية التي تجمع بين نادي الزمالك لكرة اليد ونظيره فريق مولودية الجزائر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في منافسات البطولة العربية لكرة اليد هذه النسخة 2022، في منافسة قوية يسعى من خلالها كلا الفريقين إلى اقتناص الفوز والاقتراب من تحقيق لقب هذه النسخة، بشكل خاص بعد الاتفاق من جانب الاتحاد العربي لكرة اليد على أن يشارك بطل هذه النسخة من البطولة العربية لكرة اليد في بطولة كأس العالم للأندية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد 2022

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر في منافسات البطولة العربية لكرة اليد هذه النسخة القوية 2022، يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر سبتمبر، والتي تقام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، ونجد أن فريق الزمالك لكرة اليد قد استهل مشواره في منافسات البطولة العربية بالفوز في أول جولتين، ولك على حساب كلا من فريق الترجي التونسي ثم الكويت الكويتي، ونجد أنه على الجانب الآخر، يسعى فريق المولودية لتعويض بدايته المخيبة بعدما تعرض لخسارة قوية في أول جولتين ضد الكويت والترجي، ومن المقرر أن تنقل المباراة من خلال شاشة قناة الوطنية التونسية التي تقوم بنقل كافة مباريات البطولة بشكل عام.

تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

ويمكن متابعة أحداث المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونظيره مولودية الجزائر في الجولة الثالثة من منافسات البطولة العربية هذه النسخة، من خلال استقبال قناة الوطنية التونسية، وذلك عن طريق استقبال التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة وهي على النحو التالي.

تردد قناة الوطنية التونسية الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 10796.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

من خلال اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

بطاقة تعريف مباراة الزمالك أمام مولودية الجزائر