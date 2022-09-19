طريقة معرفة شروط استحقاق الدعم السكني 1444 وزارة الإسكان

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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة معرفة شروط استحقاق الدعم السكني واحدة من أبرز الخطوات التي ينبغي المرور عليها قبل التسجيل في دعم وزارة الإسكان للحصول على سكن مناسب ويمكن التعرف على استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال منصة سكني أو عبر الاتصال على رقم الدعم السكني المجاني الذي يقدم شروط الدعم السكني للنساء وما هي خطوات تحديث حالة الاستحقاق سكني إلكترونيًا فعند التعرف على من هم المستفيدين من برنامج سكني تستطيع إرسال الطلب.

كيف طريقة معرفة شروط استحقاق الدعم السكني 1444؟

استطاعت وزارة الإسكان أن تقوم بنشر اللائحة التنفيذية الجديدة التي قامت بوضع بنودها لكي يستطيع الأفراد معرفة شروط استحقاق الدعم السكني وللحصول على اللائحة عليك اتباع التالي:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان السعودية.

اختيار مبادرة سكني من قائمة المبادرات في الموقع.

الدخول إلى المنصة واختيار اللائحة التنفيذية.

قراءة كافة الشروط سواء للرجال أو النساء (المطلقات، الأرامل، أو المتزوجات).

خطوات معرفة استحقاق الدعم السكني برقم الهوية

يمكن التعرف على حالة استحقاق سكني برقم الهوية الوطنية من خلال التالي:

زيارة منصة سكني الإلكترونية.

ولوج المواطن إلى خيار الخدمات من القائمة الرئيسية للموقع.

ثم اختيار تبويب حالة الاستحقاق.

انقر على استعلام بعد أن تدخل البيانات المطلوبة، ومن خلال المنصة يتم التعرف على إجابة كيف اعرف كم استحقاقي في سكني دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة أو الجهات التابعة لها.

ماهي شروط الدعم السكني للنساء؟

بعد استعلام عن الدعم السكني برقم الهوية نؤكد على أن النساء من الفئات المستفيدة من دعم منصة سكني في السعودية ولكن للحصول على وحدة سكنية أو الانضمام إلى أحد البرامج المجانية المتوفرة من خلال المنصة يتعين توافر مجموعة من الشروط من بينها: