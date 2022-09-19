نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان معرفة نتائج اعترضات السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي يسعي للتعرف عليها عشرات الالاف من الطلاب عقب الافصاح اخيراً عن نتائج السادس الاعدادي منذ ايام ولم تهدأ الاستفسارات فجاءت معظم التعليقات على النتيجة التي جاءت بشكل سلبي للغاية فقد قدم بعض من الطلبة شكاوى حول نتائج السادس الاعدادي ووجهوا اللوم للوزارة المسؤلة عن الشؤن التعليمية بأن تلك النتائج ليست صحيحة، لذا باشرت الوزارة على الفور باستقبال الاعتراضات على نتائج السادس ولم يتبقي سوى الافصاح عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي كى يطمأن اصحابها ويخمُد غضبهم، لتبدأ بالفعل وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج الطلاب بشكل وبصورة الكترونية على موقع الوزارة بشكل وبصورة الكترونية نستعرضها مع حضراتكم الان.

معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 دور اول

بدءت وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بعدما ناشدت الوزارة طلابها على ضرورة الاعتماد على موقع الوزارة الرسمي وذلك للاجراء الاستعلام عن نتائج تلك الاعتراضات التي يتم اعتماد ظهورها بعدما تمكن عدد كبير من الطلاب على ارسال اعتراضهم فى نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول بشكل مؤخر بعدما تم الاعلان عنها الاسبوعين الماضين

على ان من المفترض ان تنطلق اختبارات الدور الثاني الاربعاء القادم لذا تعمل الادارات التعليمية على قدم وساق لاخراج كل نتائج اعتراضات السادس الاعدادي للدور الاول قبل انطلاق اختبارات الدور الثاني، لذا يتوقع ان تكشف نتائج اعتراضات السادس الاعدادي لبقية المدن خلال اليومين القادمين او فى اى ساعة من اليوم حيث يفترض ان يتم تنزيل نتائج الاعتراضات مباشرةً على الانترنت بعد مراجعتها.

طريقة معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

يتسائل الطلبة حول كيفية رؤية نتائج اعتراضات السادس الاعدادي وقد تم الرد على هذا السؤال من الوزارة المختصة فقد اشارت على ان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي ستكون مرئية الكترونياً فور الخلاص من مراجعتها، لذا ان كنت من الطلبة الذين ينتظرون رؤية نتائج السادس الاعدادي عليك تنفيذ الخطوات القادمة والتى تتمثل فى:-