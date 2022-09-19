جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى -فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)-: "نغادر الآن إلى مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق، عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولى، ورفعنا من مستوى حضور العراق فى المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجابًا على مصالح شعبنا بكل المستويات".
وأضاف الكاظمى أن تجربة حكومة بلاده أكّدت أن العراق باستطاعته أن يؤدى دورًا مهمًا فى تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات.
ودعا القوى الوطنية والسياسية إلى التحلّى بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية؛ للوصول إلى بر الأمان فى هذه اللحظة التاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء العراقى: الحوار الوطنى قادر على إنتاج حلول تنهى الأزمة الراهنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.