أرمينيا: إجمالى القتلى والمفقودين جراء هجوم أذربيجان 207 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الأمن الأرمينى - فى بيان عقب الجلسة التى ترأسها رئيس الوزراء نيكول باشينيان حسبما نقلت وكالة أنباء"أرمنبريس" الأرمينية- أن "3 مدنيين قتلوا وفقد اثنان آخران فيما أصيب 293 جنديا و7 مدنيين وتم أسر 20 جنديا".

وفى سياق منفصل، أعلنت وزارة الرعاية الصحية الأرمينية اليوم، أن 3 من أصل 7 مدنيين أرمن أصيبوا فى الهجوم الأخير لأذربيجان ومازالوا يتلقون العلاج فى المستشفيات.

وكانت القوات المسلحة الأذرية قد شنت فى 13 سبتمبر الجارى، هجوما كبيرا على أرمينيا من عدة اتجاهات حيث قصفت البنى التحتية العسكرية والمدنية بقذائف المدفعية الصاروخية وهجمات طائرات بدون طيار.

أوقفت أذربيجان هجومها مساء يوم 14 سبتمبر بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد تدخل المجتمع الدولى.

فى غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، أن بلاده لن تؤجل أى فعاليات تهدف لتطوير التعاون مع روسيا على الرغم من التوتر على الحدود الأرمينية الأذرية.

جاء ذلك خلال اجتماع باشينيان مع نائب رئيس الوزراء الروسى أليكسى أوفرشوك لبحث سبل تعزيز التعاون بين أرمينيا وروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية.

يأتى ذلك الاجتماع على هامش زيارة وفد روسى برئاسة أوفرشوك لأرمينيا للمشاركة فى المؤتمر الإقليمى التاسع بين أرمينيا وروسيا، وحوار الأعمال بين أرمينيا وروسيا، واجتماع الرؤساء المشاركين للجنة الحكومية الأرمينية الروسية للتعاون الاقتصادى.

وقال باشينيان إنه على الرغم من التوتر المستمر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، فقد تم اتخاذ قرار بعدم تأجيل الفعاليات التى تهدف إلى تطوير التعاون بين أرمينيا وروسيا فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء الأرمينى عن أمله فى أن تساهم الفعاليات المشتركة فى يريفان فى توسيع الشراكة بين أرمينيا وروسيا.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع القضايا المتعلقة بالتعاون الأرمينى الروسى بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.