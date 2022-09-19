الأردن .. إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 19 سبتمبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه تم إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة، ما يرفع حصيلة الحادث إلى 14 وفاة و10 إصابات.

وأضاف أن عمليات البحث التي استمرت 84 ساعة، مرت بمراحل صعبة ومتعددة للعثور على جميع المحاصرين بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل العمارة السكنية.

وأكد أنه لم ترد للأمن العام أي بلاغات جديدة عن مفقودين آخرين.

--(بترا)

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