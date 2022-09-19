[رقم مساعدات مؤسسة زايد] طلب مساعدة مكتوبة ZAyedchf.gov.ae

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عمر شويل - جدة رقم مساعدات مؤسسة زايد الخيرية التي يتم الاستجابة لآلاف الطلبات سنويا من جميع دول العالم، وتعتبر المؤسسة العريقة من أقدم المؤسسات التي تم إطلاقها من داخل الإمارات، وجمعية أل مكتوم الخيرية أيضا، حيث يكون لها الآلية الخاصة بها لاستقبال الطلبات والموافقة على عدد من طلبات المسعدة، بينما يتم الإعلان عن المساعدات التي لا يتم المساهمة فيها.

مساعدة المؤسسات الإنسانية في الإمارات

هنالك العشرات من المؤسسات الحكومية في إمارات أبو ظبي والشارقة وغيرها، حيث يكون هنالك مؤسسات تعمل طوال الأسبوع وغيرها تعمل في عدد من الأيام، وتفتح بعض المؤسسات باب التسجيل في فترات متفرقة مثل مؤسسة بيت الخير ومؤسسة الإحسان الإنسانية، وتعمل كل مؤسسة وفق الآلية الخاصة بها إلا أنها تتشارك في تقدم الخير والمساعدة للإماراتيين وغير الإماراتيين أيضا.

[رقم مساعدات مؤسسة زايد الخيرية] طلب مساعدة مكتوبة ZAyedchf.gov.ae

ويقوم ديوان الشيخ زايد بتقديم العديد من المساعدات للمتقدمين بطلبات المساعدة من الشباب والشيوخ أو المطلقات وكذلك المرضى وراغبي السكن وغيرهم، وتقوم المؤسسة بتقديم العديد من البرامج الإنسانية لمساعدة المحتاجين وتستقبل لمؤسسة طلبات الإماراتيين وغير الإماراتيين من المقيمين، بشروط الإقامة، وكذلك من الدول خارج الإمارات.

مجالات المساعدة من زايد الخير 2022

يتم تقديم برامج الحجز للحج.

البرامج السكنية للحجز في مشاريع زايد الخيرية.

تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين.

يتم كذلك تقديم المنح الدراسية.

تقوم بتقديم المنح المالية لغير القادرين أو إحالتهم لوزارة تنمية المجتمع.

يتم سداد الديون على أن يكون لمتقدم محكوم بحكم نهائي ولديه وثيقة الحكم المالي.

ما هي شروط قبول طلب مؤسسة زايد

يجب أن يكون المتقدمين من فئات المحتاجين.

يتم تقديم الوثائق الخاصة بالدخل أو الاحتياج المالي على أن تكون موثقة رسميا.

تقوم بتقديم المساعدة العلاجية على ألا تشمل المعونة عمليات التجميل، كما يتم المساهمة في عمليات الولادة القيصرية بنسبة 20%.

يتم تقديم الطلب عبر الرابط الرسمي للمؤسسة.

يجب اتباع خطوات التسجيل وبيانات المواطن.

يتم الاتصال على الأرقام المباشرة لخاصة بالمؤسسة.

كيف يتم قبول طلب مقدم للمؤسسة

يجب أن يكون المتقدم رب الاسرة وقائم عليها، ويمكن قبول المطلقات والأرامل القائمين على إعانة الاسرة والأطفال.

يقوم الإماراتيين بتقديم صورة من بطاقة الهوية.

بينما يقوم غير الإماراتيين المقيمين بتقديم صورة من سجل الإقامة، على أن تكون سارية.

تكون كافة الوثائق الثبوتية المقدمة سارية ويتم تقديمها إلكترونيا.

يتم رفض الطلبات الناقصة بشكل تلقائي.

كيف أقدم طلب لمؤسسة زايد الإنسانية

يتم تقديم الطلب والمعروض عبر رابط ديوان ولي العهد ويتم متابعة المساعدات كذلك عبر الموقع الالكتروني ويتم توفير المعلومات عبر خدمات الديوان يجب التسجيل بكافة البيانات المطلوبة واتباع كافة الخطوات.

كيفية الاستعلام عن طلب مقدم

يتم الدخول على رابط الديوان واختيار ايقونة الاستعلام عن طلب. يقوم بإرفاق رقم الكلف ثم الاستعلام. أو يتم الاتصال على رقم مساعدات مؤسسة زايد الخيرية: الرقم المجاني: 8006273 – رقم الهاتف: 97143299999 – صندوق البريد: 214444.

وجدير بالذكر أن العديد من مؤسسات الإمارات تقوم بالأعمال المطلوبة لهم داخل الوطن وفي العديد من دول العالم وهي الدول المصابة بالأمراض والاوبئة أو المصابة بالمجاعات والفيضانات، وتقوم بتوفير المساعدات العلاجية، عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وبناء المساكن والمدارس والمستشفيات وتوصيل المياه النظيفة إلى المساكن من خلال برنامج سقيا الماء ويتم أيضا زراعة شتلات النخيل للمساعدة على القضاء على ظاهرة الفقر والجوع والبطالة ويتم بذلك استكمال رسالة الشيخ زايد رحمه الله في مساعدة جميع دول العالم.

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