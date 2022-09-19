نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط schools.madrasati.sa لتسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت 1444 لحضور الحصص الافتراضية وحل الواجب عن بعُد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي مايكرورغبةً فى تطوير كافة مؤسسات المملكة السعودية وفق الخطة الموضوعة لهذا الامر شمل هذا التطوير المنظومة التعليمية ايضاً حيث لجأت وزارة التعليم بالسعودية لاجدد الوسائل التعليمية التى من دورها رفع قيمة التعليم وتشجيع الطلبة من كافة المراحل على الابداع والتعلم، ومن ابرز وسائل التطور التى تمت اضافتها على المنظومة التعليمية هى الخدمات الالكترونية التى تقدم للطلاب وهم فى منازلهم دون الحاجة للمدارس، فمثلا جاءت منصة مدرستي لتقوم بتقديم كل الخدمات التعليمية التى يحتاجها الطلبة من شتى المراحل الدراسية فقط كل ما عليهم تسجيل حساب على تلك المنصة كى ينتفعوا من خدماتها.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

يتم تطوير منصة مدرستي يوم بعد يوم لمواكبة التطور الذي يحدث فى السعودية ولتوفير افضل خدمات للطلاب حيث تم وضع العديد من الخدمات على مدرستي كى ينتفع بها الطلبة من كل المراحل فيمكن للطلاب الانتفاع بمتابعة المناهج الدراسية التى يتم نشر شرحها على منصة مدرستي، كما يمكنهم التقديم للحصول على اى ملفات رسمية بواسطة الاعتماد على مدرستي وغيرها من الخدمات الاخرى التى توفرها منصة مدرستي لكل طلبة السعودية.

بالنسبة للتساؤلات الواردة بشأن الفئة المستفيدة من منصة مدرستي يفترض ان تقدم المنصة خدماتها للكثير من الفئات ليس الطلبة فحسب بل انها ايضاً تقدم خدمات للمدرسين واهالى الطلاب حيث تمكنهم من رؤية المستوى التعليمي لابنائهم.

كيفية التسجيل على منصة مدرستي

يمكن للطالب الانتفاع من خدمات مدرستي لكن كل ما يحتاجه هو انشاء حساب يتمكن بواسطته دخول المنصة والانتفاع بالخدمات المرغوبة فلن يتم الاتيان بأى خدمة تقدمها المنصة الا عقب تسجيل الدخول، ولكى تقوم بتسجيل حساب على مدرستي عليك تنفيذ الاتي:-