نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى شروط وخطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 1444 بدون كفيل وزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وخطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 1444 حيث يبحث العديد من المواطنين بالسعودية عن طريقة الحصول على القرض الخاص بالضمان الاجتماعي وبدون كفيل، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي من برامج الدعم الهامة التي تتيحها المملكة العربية السعودية للفئات الأشد احتياجًا، وذلك لمعاونتهم على ظروف المعيشة نتيجة غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية الموجودة بالبلاد، لذا فإن حكومة المملكة تحرص على توفير جميع المعاونات للمواطنين، ومن بين هذه المعاونات فرصة حصول المنتفعين من الضمان الاجتماعي على قرض وبدون الحاجة لكفيل، وسنوضح فيما يلي الشروط الخاصة بالحصول على قرض الضمان الاجتماعي.

شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل

إن وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة وضعت مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالمواطنين الراغبين في الحصول على قرض الضمان، ومن هذه الشروط ما يلي :

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

أن يكون المتقدم للحصول على القرض مقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة وألا يقل عمره عن 25 سنة.

أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة ذات صلاحية سارية.

ينبغي أن يكون المتقدم مستحق لبرنامج الضمان الاجتماعي.

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي 1444

بينا مصرف التنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات الخاصة بالتقديم على قرض الضمان الاجتماعي، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي :

المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالسعودية العديد من المستندات الواجب إرفاقها للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي بدون الحاجة لكفيل، وهذه المستندات كالتالي :

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بينت أن أقصى حد للتمويل يبلغ 80000 ريال بفترة تقسيطية تبلغ خمس أعوام وبقسط شهري قيمته 1333 ريال.