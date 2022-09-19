سعر موتورولا إيدج 30 ألترا في السعودية، كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل

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عمر شويل - جدة سعر موتورولا إيدج 30 ألترا في السعودية، أعتقد أنه لو أتيح لأحدكم الفرصة أن يقوم بإختراع جوال أحلامه من ناحية الشاشة، الكاميرا، البطارية، وسرعة الشحن، أتوقع أن تكون عديد من أحلامكم سوف تكون في هذا الجوال، لأول مرة في إستخدام هذا الجوال يأتي إحساس مستحق بكلمة ألترا، لأنها لن تكون مجرد كلمة. سعر موتورولا إيدج 30 ألترا في السعودية أولا المواصفات العامة والشاشة: فريم من الألومنيوم المسطح الفلات من الأعلى والأسفل، و الظهر من الغوريلا جلاس.

الشاشة بحجم 6.67 بوصة، مزود بمعدل تحيث 144 هرتز مما يجعل سرعة التنقل بين الفريمات سريع للغاية.

مستشعر البصمة موجود أسفل الشاشة.

الرام 12 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت.

الجوال يعمل بأندرويد 12 بمعالج snapdragon 8.

أقصى سطوع للشاشة 1250 شمعة.

يأتي موتورولا إيدج 30 ألترا بلونين فقط هما الأبيض والأسود.

بلونين فقط هما الأبيض والأسود. أبعاد الجوال 161.80X73.50X8.40 مم.

وزن الجوال 198.50 جرام.

يدعم شبكة ال 5G.

الهاتف يدعم تقنية NFC. ثانيا البطارية: يأتي موتورولا إيدج 30 ألترا ببطارية بحجم 4610 ملي أمبير.

ببطارية بحجم 4610 ملي أمبير. يأتي مع الجوال شاحن بسرعة الصاروخ بقوة 125 وات ليعطيك شحن من صفر بالمائة إلى مائة بالمائة في نصف ساعة فقط!!!

يدعم أيضا الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. ثالثا الكاميرات: لأول مرة بالعالم يأتي جوال بكاميرا أساسية خلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، ليصبح الجوال الأوحد الذي يحمل هذه الكاميرا المرعبة.

أيضا الكاميرا الألترا وايد تأتيك بدقة 50 ميحا بيكسل، والكاميرا الأخيرة الفوتو زوم تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضا يأتي الجوال بكاميرا سيلفي جبارة بدقة 60 ميجا بيكسل.

يدعم التصوير بالفيديو بتقنية ال8K للكاميرا الأساسية فقط بمعدل 30 فريم. رابعا العيوب: عدم القدرة على إستخدام تقينة ال 4K في التصوير للكاميرا الالترا وايد أو الزوم.

الجوال غير مقاوم للماء والأتربة.

الجوال غير مدعم لمنفذ سماعات 3.50 مم

الجوال لا يدعم وضع ذاكرة خارجية.

عدم تعدد ألوانه، حيث يأتي بلونين فقط. خامسا السعر: قبل توضيح السعر نود أن نوضح ان الهاتف يأتي بصندوقه شاحن، كابل، دبوس، لإخراج الشرائح، وجراب للحماية.

يأتي سعر جوال موتورولا إيدج 30 ألترا 900 دولار أمريكي.

900 دولار أمريكي. من المتوقع طرحه في السوق السعودي بسعر 3700 ريال سعودي.

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