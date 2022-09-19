رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa 1444

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عمر شويل - جدة َيمكنكم الآن استخدام رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1444 للاستفادة من خِدْمَاتها التعليمية الإلكترونية، حيث سعت المملكة السُّعُودية إلى تطويع أفضل الوسائل في مجال التكنولوجيا الحديثة، لذلك تم إطلاق المنصة للمعلم والطالب وولي الأمر، وهذا في إطار تحقيق أهداف المملكة ورؤية 2023، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة التسجيل في مدرستي والاستفادة من الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1444

تساهم منصة مدرستي الإلكترونية في الوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها وزارة التربية والتعليم السُّعُودية، وتضم الأدوات التعليمية التي تساعد على سير عملية التعليم، بالإضافة إلى الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بكل صف، ويتاح للطلبة وأولياء الأمور الدخول إلى المنصة عن طريق رابط تسجيل دخول مَنصة مَدرستي التعليمية 1444.

خطوات تسجيل جديد منصة مدرستي

تأتي طريقة التسجيل أول مرة على منصة مدرستي على النحو التالي:

التوجه إلى رابط مدرستي. ثم النقر على أيقونة “العودة إلى المدرسة”. ثم اختيار تسجيل طالب جديد. بعد ذلك إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، أو رَقَم الإقامة للطالب الوافد ورقم الهاتف الجوال. ثم التأكد من البيانات المدخلة. وأخيراً النقر على زر “تأكيد الحساب”.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

يمكن الدخول إلى madrasati والاستفادة من الخِدْمَات الإلكترونية المقدمة منها، وذلك على النحو التالي:

النقر على رابط منصة مدرستي. ثم النقر على الدخول بحساب ميكروسوفت. إدخال عنوان البريد الإلكتروني بعد ذلك وكتابة كلمة المرور. ثم النقر على أيقونة تسجيل دخول.

ما هي خِدْمَات madrasati

توفر منصة مدرستي الإلكترونية عدد كبير من الخِدْمَات التي تسهل عملية التعليم للطلبة، ومن هذه الخدمات نقدم لكم ما يلي:

خدمة الوصول إلى الجداول الدراسية.

إمكانية تسجيل الحضور في الحصص الدراسية الإلكترونية.

إتاحة الفرصة للحصول على المقررات الدراسية بشكل إلكتروني.

إمكانية حضور الحصص الافتراضية.

خدمة حل الواجب المدرسي.

التفاعل مع المعلم.

خدمة إضافة الأنشطة التعليمية.

خدمة حل الاختبارات.

إمكانية إضافة اختبارات لتقويم الطلبة.

إمكانية متابعة ولي الأمر لمستوى ابنه.

بنك الإثراء والمعلومات.

مصحف مدرستي الإلكتروني.

وإلى هنا نكون وضحنا لكم في هذا المقال طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1444، أيضاً طريقة التسجيل جديد في المنصة وخدمات المنصة.