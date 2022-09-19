نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك شغال استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 دور ثاني العراق موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحانى والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، زاد البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني في العراق، حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات وقد وجدوا بعض المصاعب، ولم يستمر تصحيح أوراق الامتحانات لوقت طويل، وتم تزويد الصفوف الابتدائية عند تحضير لجنة الامتحانات بالاسم ورقم الجلوس، وسوف يتم نشر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك في ملف pdf.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني العراقي

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الثاني وذلك ليتم الحصول على النتيجة في أقرب وقت، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد النتيجة إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، ووضحت الوزارة خطوات استخراج النتيجة من على موقع الوزارة، بالإضافة إلى عدة أمور هامة وهي:

بالتوافق مع بداية ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق زاد البحث على رابط الصف السادس الابتدائي ولهذا وفرته الوزارة ليتم الحصول من خلاله على النتيجة.

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق عن تواجد نتيجة الصف السادس الابتدائي في الموقع الخاص بها وذلك ليستعلم عنها كافة الطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطالب معرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس فقط عن طريق موقع الوزارة.

رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في العراق

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

تحديد أيقونة نتيجة الطالب.

النقر على أيقونة نتيجة الطلاب.

يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يتم إدخال جميع البيانات الذي يتطلبها منك الموقع.

النقر على أيقونة عرض النتيجة لتظهر لك كافة التفاصيل.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني على مستوى كافة المحافظات العراقية الرصافة ، الكرخ ،ذي قار، البصرة، كربلاء، ديالى ،كركوك ،المثنى ، ميسان، نينوى ،النجف، القادسية، بابل، الأنبار، صلاح الدين،السليمانية ، واسط ، ومحافظة أربيل، وتم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بأنها مستعدة بشكل كامل لإجراء الامتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية في العراق، بجانب التوجيهات الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لتنبيه مديرية التربية والتعليم في العراق على عدم حدوث أي أمور معقدة خلال أداء الطلاب لامتحانات الشهادة الابتدائية.