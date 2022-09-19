ملخص ونتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الديربي

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عمر شويل - جدة ملخص ونتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، يسجل رودريجو وفالفيردي ويواصل الأبطال سلسلة الانتصارات في الديربي. عززت أهداف رودريجو وفيدي فالفيردي بداية ريال مدريد بنسبة 100٪ للموسم حيث فاز بطل إسبانيا 2-1 على أتلتيكو مدريد. الجدير بالذكر أنه كان هناك مناقشة قبل المباراة دلت على الإساءة العنصرية وجهت إلى فينيسيوس جونيور هذا الأسبوع. كما كان هناك تقارير عن مزيد من العنصرية تجاه الجناح البرازيلي خارج استاد ميتروبوليتانو قبل انطلاق المباراة.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

بدأ الفريق المضيف بقوة وكان بإمكانه أن يفتتح التسجيل عندما سدد فيليبي ركلة حرة من رودريجو دي بول داخل منطقة الجزاء. ومع ذلك، لم يكن بإمكان مدافع أتليتى إلا أن يتقدم فوق العارضة.

استغل ريال مدريد فرصته الأولى في المباراة عندما أوقف رودريجو الكرة من الوصول إلى الشباك بعد أن أرسلها أوريلين تشوميني، الذي اختار البرازيلي بتمريره مذهلة.

وضاعف الزوار تفوقهم بعد الدقيقة 36 بإحراز فيد فالفيردي هدفاً رائعاً للمباراة الثالثة على التوالي، لينهي الكرة المرتدة من زاوية ضيقة بعد اندفاع فينيسيوس داخل منطقة الجزاء.

جاء ماريو هيرموسو من مقاعد البدلاء ليمنح أتليتي شريان الحياة بعد خطأ من تيبو كورتوا ، لكن المدافع حصل على بطاقتين صفراوين حيث أنهى أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

تكيف رودريجو بشكل جيد

كان لإصابة كريم بنزيمة القدرة على إخراج ريال مدريد عن مساره، فهذه هي أهمية المهاجم الفرنسي لبطلي إسبانيا وأوروبا، لكن رودريجو تكيف جيدًا مع موقعه الجديد على رأس الهجوم. حيث افتتح رودريجو التسجيل لريال مدريد في توقيت جيد ومنح فريقه منفذاً طوال الديربي. البرازيلي لاعب مختلف تمامًا عن بنزيمة ، لكنه سجل الآن في ثلاث مباريات متتالية.

يواصل تشواميني التألق

يبدو قرار ريال مدريد بالسماح لكاسيميرو بمغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية أكثر دهاءً بالنظر إلى الأداء الذي قدمه تشواميني. كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قوة دافعة للوس بلانكوس منذ وصوله من موناكو ولم يكن الأمر مختلفًا في ديربي مدريد. حيث أن قطع تمريرة تشواميني قد قادت دفاع أتليتكو ​​مدريد لتسجيل هدف الافتتاح.

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