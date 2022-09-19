إصابة 4 عسكريين لبنانيين وتحطيم سيارات لمدنيين فى أعمال شغب ببيروت

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اللبنانى أن دورية تعرضت اليوم للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعصى من قبل متظاهرين قرب قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسى) بالعاصمة بيروت، وذلك أثناء تنفيذها مهمة حفظ أمن، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح.





وأوضح الجيش اللبنانى أن المتظاهرين أقدموا على تحطيم عربة عسكرية وعدد من السيارات المدنية، مؤكدا أن عناصر الجيش اضطروا إلى إطلاق النار فى الهواء لتفريقهم، كما القى القبض على عدد من مثيرى الشغب. وكان عدد من المتظاهرين قد احتشدوا أمام قصر العدل مرددين هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة اللبنانية ومهددين باقتحام قصر العدل، وذلك للمطالبة بالإفراج عن شخصين ساعدا المودعة سالى حافظ، لاقتحام فرع لمصرف لبنان والمهجر بمنطقة السوديكو بالعاصمة بيروت لاحتجاز رهائن للحصول على وديعتها تحت تهديد السلاح.

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