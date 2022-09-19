200 جندياً ارمينيا قتلوا بمواجهات مع أذربيجان
أعلنت ارمينيا، عن مقتل أكثر من 200 جندي أرميني الأسبوع الماضي، في أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب 2020.
ونقلت وكالة فرنس برس عن مجلس الأمن الأرميني قوله اليوم الاثنين إن الحصيلة هي "207 قتلى بينهم مدنيين"، مضيفا أن "مدنيين هم في عداد المفقودين، فيما أصيب 293 عسكريا وثلاثة مدنيين".
وأفاد المجلس بأن "20 جنديا وقعوا في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني، ليرتفع عدد القتلى لدى الجانبين الى 300".
من جانبها أوضحت اذربيجان أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.
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