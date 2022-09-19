نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يتم وضع زيادة جديدة في راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر؟.. الموارد البشرية توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن العديد من العاطلين عن العمل يتلقون رواتب من الضمان الاجتماعي المطور، فقد ظهرت أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي مفادها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن زيادة جديدة بموجب مرسوم ملكي، وتقدم مساعدة إضافية للعاطلين عن العمل وذلك لتشجيع العاطلين للبحث عن عمل.

متى يتم نزول الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين؟

وأوضحت أن مبلغ ضمان النشر للعاطلين زاد هذا الشهر ولكن لم تحدث زيادة ولم يصدر أي قرارات تفيد بذلك، موضحا أن الأجر الوحيد الذي سينخفض ​​في دفعة أكتوبر المقبل سيكون الراتب الأساسي، إذا كان المستلم ذلك الشهر ومن المعروف أن مواعيد الصرف تكون في اليوم الأول من بداية كل شهر ميلادي بحسب القواعد والقوانين، ولكن تختلف المواعيد حيث أنه من الممكن تأخر الصرف يوم واحد لموافقة الصرف عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، هذا وأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يوفر لهم الدعم المالي والانسادني وفق شروط وضوابط معينة يفرضها البرنامج.

حقيقة زيادة راتب الضمان المطور للعاطلين

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتزويد المواطنين بأجور شهرية تحت ستار الضمان الاجتماعي المطور، وهذا الدعم يشمل العاطلين عن العمل، مما يزيد من أهمية الضمان الاجتماعي المتقدم، ولا سيما المواطنين العاطلين عن العمل، ولكن ليس صحيحًا ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بدلا من ذلك، سيتم تحميل الضمان المطور في البداية في الحساب المصرفي للمستفيد هذا الشهر دون زيادة، مع الأخذ في الاعتبار أن الضمان الاجتماعي المطور يزيد من قيمة الراتب الشهري أكثر من الراتب الشهري لمواطني الضمان الاجتماعي السابقين، كما أن هذه الزيادة جاءت بأمر ملكي من أجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.

صرف الضمان المطور

لذلك، منذ شهر أكتوبر الذي يوافق يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، أي يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2022، قررنا دفع الأجر الثابت للضمان الاجتماعي كما فعل ربيع الأول هذا الشهر 1444 الأول أي أقل من أسبوعين في الوديعة وهذا حوالي 12 يومًا و 7 ساعات. ربع جميع المساهمات في حسابات المواطنين المصرفية، بما في ذلك العاطلين عن العمل.