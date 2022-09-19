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عمر شويل - جدة دخول اختبار إمسات لقياس القدرة المعرفية القياسية للطلاب، ويختص الطلبة في مرحلة الصف الثاني عشر والراغبين في الالتحاق بالجامعات والطلبة الجامعيين الراغبين في الالتحاق بمرحلة الماجيستير وغيرها كما يتقدم له أيضا الراغبين في التوظيف وكذلك الترقيات، حيث يتوجب عليهم اجتياز مثل هذه الاختبارات ليتم قبولهم والتأكد من القدرات العلمية والمعرفية في المجالات التي يتم العمل بها.

إعلان وزارة التربية والتعليم عن EmSAT

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في الاختبار الخاص بقياس القدرة المعرفية القياسية للطلاب في تخصص إنجاز وذلك للتأهل للتعليم الجامعي فيما بعد، حيث تحرص الوزارة من التأكد من القدرات المعرفية في عدد من المواد الدراسية والتعليمية مثل اللغة العربية والرياضيات وأيضا اللغة الأجنبية، كما يتم اختيار فئات مثل المواد العلمية مثل الكيمياء والفيزياء وغيرها.

[EmSAT] دخول اختبار إمسات القياسي 2022 إنجاز القدرة المعرفية إلكترونيا

وقد قامت الوزارة بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في الاختبارات على أن يتقدم الطلاب في المرحلة المقبلة في الحصول على مقعد في الاختبارات حسب الجدول الذي أعلنت عنه الوزارة والخاص بتوقيتات الاختبارات، والتي يبدا البعض منها في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

متى يفتح تسجيل امسات

قامت وزارة التربية والتعليم بالإمارات بالإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في الاختبارات، فئة إنجاز، والتي تعقد على أربعة جلسات تبدأ أولها في 2 أغسطس 2022، كما قامت بتحديد مواعيد أخرى لتقيم الاختبار في 16 أغسطس و6 سبتمبر وأيضا يومي 11 و25 من أكتوبر ويوم 12 ديسمبر، وجاء الاختبار مستهدفا خمس فئات:

طلبة الجامعات والمعاهد والكليات.

وطلبة الماجستير والدكتوراه.

والراغبين في الحصول على وظيفة.

والراغبين في الحصول على ترقية.

وخريجي الخدمة الوطنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات.

نموذج حل اختبار امسات

ويكون هذا النموذج تجريبي ليتدرب الداخل عليه على آلية الاختبار وكيفية اجتيازه، ويكون في العديد من العلوم وذلك حسب ما تتطلب الوظيفة التي يقبل عليها أو الدرجة الجامعية أو غيرها، ويعتمد على معرفة اللغات العربية والانجليزية والعلوم الطبيعية والرياضيات وغيرها.

كيف تنجح في اختبار امسات

للنجاح في الاختبار لابد من إتمام عملية التسجيل

اختيار الموعد المناسب لك للحضور.

عمل فحص بي سي ار، على أن يكون الفحص مرتين متتاليتين سلبيا، ويتم الحصول عليه من تطبيق الحصن .

. الحضور في الموعد لإنجاز الاختبار إلكترونيا.

يكون على المتغيب ذكر سبب التغيب وإحضار وثيقة ليتم تحديد موعد جديد، بينما المتغيب من غير سبب يتم إلغاء الاختبار له.

يتاح الاختبار سبعة مرات في خلال ثلاثة سنوات.

اختبار تجريبي امسات

ويكون النموذج السابق أحد الأمثلة على الاختبارات على أن يكون على المتقدم التدرب جيدا ومراجعة المواد واللغة وجميع المطلوب منه قبل دخول الاختبار لضمان اجتيازه بنجاح.

مواعيد اختبار أمسات (إنجاز)

يتم عقد أربعة جلسات اختيارية يقوم فيها اختيار التوقيت المناسب للمتقدم.

تبدأ الجلسة الأولى في الثامنة صباحاً وتستمر حتى العاشرة والنصف، ومن 11 حتى 1:30 بعد الظهر، ومن الثانية حتى 4:30 بعد الظهر، ومن الخامسة حتى 7:30 مساءً.

بجانب ذلك يمكن خدمة إعادة التسجيل في اختبار الإمارات القياسي بعد مرور 60 يوماً من تاريخ تقديم الاختبار السابق.

كيف اسجل امسات في الامارات؟

خطوات تسجيل امسات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل ايم سات

تسجيل امسات – إنجاز الدخول الجامعي

كيف اعرف كيفية التسجيل في اختبار ايم سات (المستندات – الموعد – التكلفة).

للمسجلين من قبل يتم تفعيل البريد الإلكتروني في الحساب عبر رابط يصل على البريد الإلكتروني المسجل. يتم التسجيل في الاختبارات المتاحة من خلال منصة الطالب الخاصة بالاختبارات القياسية.

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