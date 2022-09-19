نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Realme C33 مميزات وعيوب هاتف ريلمي الجديد | مراجعة الهاتف والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Realme C33 هاتف اقتصادي آخر ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة ريلمي. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق الإصدار الجديد من عائلة الـC الخاصة بهواتفها. والتي تقدم فيها مجموعة من الهواتف في فئة سعرية منخفضة موجه الي عدد معين من المستخدمين. كما يظهر ذلك في إصدارات الشركة السابقة من : Realme C11 ، Realme C25s ، Realme C21 ، Realme C25Y. فيأتي الهاتف مع معالج ثماني النواة من نوع Unisoc Tiger T612 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر. كما يحتوي الهاتف علي شاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش ، مع جودة الـHD+ فقط. يحتوي الهاتف كذلك علي إعداد ثنائي للكاميرات الخلفية مع عدسة أساسية بدقة 50 ميجا بكسل. بالإضافة إلي كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل أيضاً. أما عن البطارية فالهاتف مزود ببطارية بحجم 5000 مللي ، مع سرعة الشحن المعتادة 10 وات. والجدير بالذكر أيضاً أن للشركة مجموعة هواتف أخري تم الإعلان عنها هذا. تتمثل في هواتف Realme 9i ، Realme Gt 2 pro ، Realme Gt neo 3t . وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Realme C33 الجديد من شركة ريلمي. مواصفات هاتف Realme C33 : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 187 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كما يحتوي أيضاً علي مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري ، لذا يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة بالهاتف حتي 1 تيرا بايت.‌

وكما المتوقع في تلك الفئة السعرية لا يتوفر الهاتف بأية دعم رسمي لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD تأتي بحجم 6.5 إنش ، مع جودة HD+ وبدقة بكسلات 720×1600 بكسل.‌

تأتي بحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسلات بكسل.‌ كما تتوفر مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 270 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، لتوفير أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ تحتل شاشة الهاتف أيضاً نسبة 88.7% من جسم الهاتف ، لاستغلال مساحة أكبر من الهاتف.‌

من جسم الهاتف ، لاستغلال مساحة أكبر من الهاتف.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي ساعه 400 شمعة ، والتي توفر درجة إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، والتي توفر درجة إضاءة كافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ لكن شاشة الهاتف تتوفر مع معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، وذلك متوقع بالنسبة لفئة الهاتف السعرية. أداء الهاتف : ‌يأتي هاتف Realme C33 مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة جوجل وهو Android 12 .‌

مع أحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص بشركة جوجل وهو .‌ بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم ريلمي الجديدة والمميزة Realme UI S .‌

.‌ أما عن المعالج فيوجد بالهاتف ثماني النواة من شركة UniSoc وهو Unisoc Tiger T612 ، والذي يتوفر مع دقة تصنيع 12 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر مع دقة تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الهانف بنواتين أقوي من نوع Cortex-A75 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً ستة أنوية آخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل بنفس التردد 1.8 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بنفس التردد جيجا هيرتز.‌ وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة في الهاتف فتأتي من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 .‌

المتوفرة في الهاتف فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتوفرة وهم كالتالي : 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ تأتي أيضاً ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 2.2 السريع ، مع رامات من نوع LPDDR4X السريع أيضاً. كاميرا هاتف Realme C33 : ‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة HD.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل ، وتتوفر بدعم خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل ، وتتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 0.3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة كاميرات الهاتف تتوفر بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Realme C33 مزوداً بسماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers فقط وليست ستيريو.‌

مزوداً بسماعات خارجية أحادية من نوع فقط وليست ستيريو.‌ كما يأتي أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.

بالإضافة أيضاً إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، والتسارع فقط.‌

لكن لا يتوفر بدعم مستشعري البوصلة ولا الجيروسكوب.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية من نوع ليثيوم بوليمر تأتي بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات فقط.‌

مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة وات فقط.‌ مدخل الشحن الموجود في الهاتف يأتي كذلك من النوع القديم microUSB 2.0 .‌

.‌ أخيراً: متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الذهبي ، الأزرق ، والأسود. سعر هاتف Realme C33 : ‌110 دولار لنسخة الهاتف الأولي 32 جيجا مع 3 جيجا رام ، أو ما يساوي 2100 جنية مصري.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يساوي جنية مصري.‌ 125 دولار لنسخة الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2400 جنية مصري.

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