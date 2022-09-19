جيش الصومال يقتل 4 عناصر من ميليشيا الشباب في محافظة شبيلى السفلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 07:30 مساءً - أسفرت العملية العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي في منطقة بريري بمحافظة شبيلي السفلى، اليوم الاثنين، عن مقتل 4 عناصر من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضح اللواء الـ7 للكتيبة 18 لقوات الكوماندوز الصومالية العقيد محمد شيخ - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية - أن العملية جرى تنفيذها في قرى نوناي، ونون جري، وتوكل التابعة لمنطقة بريري عبر قوات اللواء الـ7، مؤكدًا أن القوات نجحت في تدمير زورق كانت تستخدمه الميليشيا في العبور على ضفتي النهر لأخذ الأموال إجباريا من سكان تلك القرى.

من ناحية أخرى، بحث محافظ بنادر وعمدة بلدية مقديشو يوسف حسين جمعالي، اليوم الاثنين، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى الصومال جيمس سوان، ونائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق المساعدات الإنسانية في الصومال آدم عبد المولى، موجة الجفاف وسبل التعاون في تقديم المساعدات للنازحين إلى العاصمة مقديشيو من قبل الأمم المتحدة وإدارة محافظة بنادر.

وتعهد سوان بالعمل ودعم إدارة محافظة بنادر في إعادة البناء والبنى التحتية والأمن وتوفير فرص عمل للشباب.