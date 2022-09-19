انتهاء المراسم الجنائزية العامة لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - وبث تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الاثنين لقطات حية للحظة إنزال النعش إلى القبو الملكى بعد أن أقيم قداس ثان بكنيسة القديس جورج حضره قرابة 800 شخص، وقاده قس وندسور ديفيد كونر.

وفى وقت لاحق هذا المساء، خلال قداس عائلى خاص سيتم دفن الملكة مع زوجها الراحل الأمير فيليب دوق إدنبرة فى الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة القديس جورج.

وكانت مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية قد بدأت فى وقت سابق اليوم الإثنين بكنيسة "ويستمنستر آبى" فى لندن، وذلك بحضور الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة وعدد من الوفود الدولية الرسمية.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية -أطول ملوك بريطانيا حكما- قد توفيت فى منزلها فى اسكتلندا يوم الخميس قبل الماضى عن عمر يناهز 96 عاما.