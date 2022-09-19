واشنطن: انعقاد أول اجتماع بين ممثلى الدول الموقعة على اتفاقية «ارتميس»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن ممثلى الدول الموقعة على اتفاقيات "أرتميس" التقوا اليوم الإثنين فى أول اجتماع يعقد وجها لوجه خلال المؤتمر الدولى للملاحة الفضائية فى باريس.





وذكر الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أنه تم مناقشة الخطوات التالية لضمان السلامة والأمن فى استكشاف الفضاء خلال حدث استضافته الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ووكالة الفضاء البرازيلية والمركز الوطنى للدراسات الفضائية الفرنسى. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن النائب الأول للأمين المساعد لمكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية جينيفر آر ليتلجون مثلت خارجية البلاد التى تشارك فى تولى القيادة مع ناسا، مسلطة الضوء على تنوع الموقعين فى قدراتهم ومصالحهم الفضائية بالإضافة لشجيع كافة الدول التى ترتاد الفضاء على الانضمام.

وأضافت "معا، نعمل على زيادة إمكانية التنبؤ والشفافية والسلامة والاستدامة لاستكشاف الإنسان للفضاء ولضمان إجراء استكشاف الفضاء لصالح جميع البلدان والبشرية جمعاء". وتهدف اتفاقية أرتميس الدولية التى تتزعم الولايات المتحدة قيادتها لإعادة البشر للقمر بحلول 2025، لتوسيع استكشاف الفضاء وتضم 21 دولة منهم أستراليا والبحرين والبرازيل وكندا واليابان وجمهورية كوريا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، كما تؤسس إطارا مشتركا لتوجيه استكشاف الفضاء بشكل مسؤول.

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