تونس وفلسطين تبحثان سبل دفع التعاون فى المجال الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين، اليوم الإثنين، فى أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة.
وذكرت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية، فى بيان لها، أن الزاهى جدد التأكيد على وقوف تونس رئيسًا وحكومة وشعبًا إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق، مبديًا استعداد وزارته دعم نظيرتها الفلسطينية من خلال تبادل التجارب والخبرات فى مجالات العمل المشتركة.
واستعرض الوزير التونسى أهم البرامج الاجتماعية لا سيما منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج الوزارة فى مجال طب الشغل والسلامة المهنية وتجربة الحوار الاجتماعى بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.
ومن جهته، أعرب وزير العمل الفلسطينى عن استعداده لفتح المزيد من آفاق التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة التونسية فى مجالى الضمان الاجتماعى وطب الشغل، مشيدا بالخبرات والكفاءات التونسية لا سيما فى المجال الاجتماعى.
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