وقال "كوون" - فى رسالة بمنتدى عُقد فى سول حول السياسة المتعلقة بوزارة الوحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن إدارة الرئيس "يون" بذلت كل الجهود فى نطاق الحدود لدفع دائرة نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، وتحسين العلاقات بين الكوريتين مع الوفاء باتفاقات الإدارات السابقة وتقديم الخطة الجريئة، لكن كوريا الشمالية رفضت الدعوة وقامت بتحريف هذه الخطة.
ودعا "كوون" بيونج يانج إلى العودة لطاولة المفاوضات والحوار على أساس "الاحترام والمنفعة المتبادلين"، لافتا إلى أنه يمكن للكوريتين مناقشة الظروف السياسية والعسكرية التى ذكرها الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون فى اجتماع مجلس الشعب الأعلى فى الآونة الأخيرة.
وأشارت "يونهاب" إلى أنه فى الجلسة التى عُقدت فى وقت سابق من الشهر الجارى، قال الزعيم الكورى الشمالى "كيم" إن الظروف السياسية والعسكرية فى شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتغير لكى يكون هناك أى تعديل فى سياستها النووية الجديدة التى تسمح بشن ضربة نووية فورية.
يذكر أن العلاقات بين الكوريتين توقفت منذ إجراء قمة فبراير 2019 بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والتى انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سول تحث كوريا الشمالية على الاستجابة لخطة رئيس الشطر الجنوبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.