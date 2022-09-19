سول تحث كوريا الشمالية على الاستجابة لخطة رئيس الشطر الجنوبى

جدة - نرمين السيد - حث وزير الوحدة الكورى الجنوبى "كوون يونج-سيه"، اليوم الاثنين، كوريا الشمالية على الاستجابة لعرض بلاده للحوار الذى يدور حول "خطة جريئة" اقترحها الرئيس الكورى الجنوبى "يون سيوك-يول"، بهدف تقديم مساعدات إلى الشمال لتحسين وضعها الاقتصادى وسبل معيشة شعبها مقابل نزع السلاح النووى.





وقال "كوون" - فى رسالة بمنتدى عُقد فى سول حول السياسة المتعلقة بوزارة الوحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن إدارة الرئيس "يون" بذلت كل الجهود فى نطاق الحدود لدفع دائرة نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، وتحسين العلاقات بين الكوريتين مع الوفاء باتفاقات الإدارات السابقة وتقديم الخطة الجريئة، لكن كوريا الشمالية رفضت الدعوة وقامت بتحريف هذه الخطة.

ودعا "كوون" بيونج يانج إلى العودة لطاولة المفاوضات والحوار على أساس "الاحترام والمنفعة المتبادلين"، لافتا إلى أنه يمكن للكوريتين مناقشة الظروف السياسية والعسكرية التى ذكرها الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون فى اجتماع مجلس الشعب الأعلى فى الآونة الأخيرة.

وأشارت "يونهاب" إلى أنه فى الجلسة التى عُقدت فى وقت سابق من الشهر الجارى، قال الزعيم الكورى الشمالى "كيم" إن الظروف السياسية والعسكرية فى شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتغير لكى يكون هناك أى تعديل فى سياستها النووية الجديدة التى تسمح بشن ضربة نووية فورية.

يذكر أن العلاقات بين الكوريتين توقفت منذ إجراء قمة فبراير 2019 بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والتى انتهت دون التوصل إلى اتفاق.