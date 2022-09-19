نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة للمتقاعدين بأقل معاش 1.980 ريال بدون كفيل ولا رسوم ميسر جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة للمتقاعدين بدون كفيل بالتعاون شركة اليسر للتمويل مع المؤسسة العامة للتقاعد من أجل توفير مميزات لكبار السن المتقاعدين عن العمل للاستفادة من منتجات تمويلية متنوعة تشمل (قرض شخصي – شراء سيارة بنظام المرابحة – إجارة مركبات – التمويل الاستهلاكي) بخصائص كثيرة تسهل تلبية الاحتياجات للفئات المستهدفة من خلال خدمات شركة اليسر للتمويل التي تقدم تلك الحلول بصورة سهلة وسريعة وفق خطة العمل الاستراتيجية بالتعاون مع مجموعة من معارض ووكلاء معتمدة متواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

مزايا تمويل المتقاعدين من شركة اليسر

تقدم الشركة تمويل بدون ضمانات بأقل معاش تقاعدي حتى عمر 70 سنة وقت سماح سداد آخر قسط، كما تتيح طلب شراء سيارة بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية لـ منتج المرابحة بكلفة تمويلية حصرية، القروض لدى اليسر متوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لرقابة الهيئة الشرعية أيضاً، بالإضافة إلى التأمين التكافلي المجاني الذي يعطي الإعفاء من سداد الدين (الأقساط الغير مستحقة) في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله، فضلاً عن تسهيل الإجراءات وإتمامها بسرعة نظراً للعمل بتقنية عالية التكنولوجيا ومواكبتها في ظل التحول الرقمي في المملكة.

شروط تمويل سيارة للمتقاعدين

تعريف بالمعاش من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.

يجب تقديم عرض سعر سيارة من أحد المعارض المعتمدة.

كما يشترط أن لا يزيد العمر عن 70 سنة عند سداد آخر دفعة في القرض.

لابد من وجود رخصة قيادة وهوية وطنية (سارية المفعول).

أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 1.985 ريال سعودي.

رابط تقديم طلب قرض سيارة للمتقاعدين

يمكنك تقديم طلب من خلال رابط شركة اليسر للتمويل والإجارة (تمويل المتقاعدين) وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، كما تستطيع الاتصال على الرقم المجاني 8001160711 لتلقي المساعدة والاستفسار عن المنتجات أو أي شيء يخص الخدمات المتوفرة.

المستندات المطلوبة

خطاب تعريف بالمعاش بالصيغة المعتمدة من مؤسسة التقاعد.

رخصة قيادة سارية المفعول.

بطاقة الهوية سارية الصلاحية.

العنوان الوطني.

عرض سعر سيارة من المعارض المعتمدة.

جدير بالذكر أن شركة اليسر شريكا مع مجموعة معارض الوعلان الموجودة فروع في مناطق كثيرة بالسعودية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم عرض سعر من أي معرض معتمد أيضاً.