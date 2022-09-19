نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل محلات الذهب في مكة وسعر الجرام اليوم بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل محلات الذهب في مكة تعد واحدة من المحلات التي يتردد عليها العملاء بشكل مستمر في حالة الحاجة إلى شراء حلي من الذهب، نتيجة للتنافس الكبير ما بين هذه المحلات سوف نوضح لكم افضل المحلات على الإطلاق في الفقرات الآتية.

افضل محلات الذهب في مكة

تتواجد العديد من المحلات المتخصصة في توفير الذهب في المملكة، والتي تقدم للعملاء العديد من المشغولات الذهبية المميزة وتمكن العميل من الاستثمار في الذهب بأكثر من طريقة سواء البيع أو الشراء أو غيرها من الخدمات المتعلقة بمعدن الذهب في المملكة ولذلك سوف نوضح لكم أفخم وافضل محلات الذهب في مكة فيما يلي.

1- السناني للمجوهرات

يعتبر هذا المحل من المحلات الشهيرة للغاية في المملكة في بيع المشغولات الذهبية بأكثر من تصميم رائع يمكن لكافة العملاء الحصول على التصميم المرغوب فيه من خلال هذا المحل، كما أنه يوفر السبائك الذهبية لكل من يرغب في استثمار ماله في هذه التجارة، والاحتفاظ بالمال عن طريق السبائك الذهبية التي تضمن زيادة المال بشكل مستمر مع تزايد أسعار الذهب، من مميزات هذا المحل كونه يوفر الذهب الكويتي ذات التصميم الفريد.

عنوان المحل:

شارع المنصور حي الهنداوية مدينة مكة المكرمة.

رقم التليفون: 0125369431.

2- ريماس للذهب والمجوهرات

يصنف هذا المحل أيضا من المحلات المميزة للغاية في أن وفير المشغولات الذهبية، ويفضل العديد من الأشخاص الاعتماد على هذا المحل في شراء المجوهرات لكونه يقدم الكثير من العروض والخصومات على المجوهرات التي يتم توفيرها للعميل، كما يوفر تصميمات حديثة للغاية لعشاق الحداثة والفخامة، وفيما يلي عرض عنوان المحل بالتفصيل:

الحجون في مكة المكرمة.

التليفون: 966125600777

3- داماس للمجوهرات

يعتبر محل داماس للمجوهرات من المحلات المميزة للغاية في المملكة العربية السعودية، فهو منذ عام 1907 وهو واحد من المحلات المتميزة للغاية التي تقدم كافة الصيحات من من التصميمات الخاصة بالمجوهرات الذهبية، ومن الجديد بالذكر أنه يوجد لهذا المحل أكثر من فرع في عدد من الدول العربية، يقدم المحل تجربة مثالية لشراء الذهب ويوفر للعميل الخامة الأصلية ذات الجودة العالية والصناعة المميزة بالتصميمات العالمية.

العنوان:

معرض 5 أبراج البيت، مكة المكرمة.

تليفون: .0125719104.

سعر جرام الذهب اليوم بالسعودية