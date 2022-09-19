نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمطلقات والأرامل والأيتام.. شروط الاستفادة دعم جود الإسكان 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الاستفادة دعم جود الإسكان 1444 من المواضيع التي تشغل الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نقدم لكم شروط الاستفادة من دعم جود الإسكان وكيفية الحصول على هذا الدعم بشكل من التفصيل في السطور القليلة الآتية.
شروط الاستفادة دعم جود الإسكان 1444
هناك عدد من الشروط الواجب أن تتوفر من أجل إمكانية الحصول على دعم جود الإسكان، المقدم من قبل منصة جود للإسكان التنموي، وفيما يلي عرض شروط الاستفادة دعم جود الإسكان بشئ من التفصيل:
- من شروط استحقاق هذا الدعم أن يكون المواطن السعودي من المستحقين للضمان الاجتماعي.
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من الفئات محدودة الدخل والتي يتم تحديدها ضمن عدد من العوامل أهمها دخل المواطن وحالته الاجتماعية.
- من الضروري أيضا أن يكون المواطن تابع إلى أي من الجمعيات الأهلية التابعة إلى منصة دعم جود الإسكان.
- أن يقدم المواطن إثبات لعدم ملكية أي منزل أو عقار خاص به لكي يكون مستحق لهذا الدعم.
- أن يتم مطابقة المعلومات التي يتم تسجيلها المواطن بالبيانات الشخصية الخاصة به ومن ثم يتم منحه المساعدة على هذا الأساس.
خطوات التأكد من استحقاق جود الإسكان
على كل من يرغب في تقديم طلب للحصول على دعم إسكان أن يقوم بالتأكد من استحقاقه لتلك الدعم قبل تقديم الطلب، وفيما يلي عرض لخطوات التأكد من الاستحقاق لدعم جود الإسكان:
- أولا عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لدعم جود الإسكان.
- الخطوة التالية هي التوجه إلى القائمة الخاصة بالخدمات ومن ثم الدخول إلى خدمة الاستعلامات.
- ومنها القائمة المنسدلة الخطوات الفرعية عليك أن تقوم باختيار الاستعلام عن الاستحقاق لدعم جود الإسكان.
- شوف يطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية الخاصة بك أهمها رقم الهوية الوطنية، وكذلك رقم الهاتف المحمول.
- بعدها ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام سواء الاستحقاق أو لا.
كيفية التسجيل في دعم جود الإسكان
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان.
- توجه إلى تسجيل الدخول من خلال إدخال الموقع الالكتروني الخاصة بك وكذلك رمز التحقق.
- سوف يطلب منك بعض البيانات الشخصية عليك أن تقوم بتسجيلها بشكل صحيح.
- بعدها اضغط أيقونة إرسال طلب التسجيل.
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