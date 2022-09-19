موعد الاختبارات النهائية 1444 الفصل الدراسي الأول بعد التعديل

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عمر شويل - جدة موعد الاختبارات النهائية 1444، قد بدأ منذ أسابيع قليلة العام الدراسي الجديد 1444 بالمملكة وعودة جميع الطلاب إلى المدارس والجامعات فى مختلف السنوات الدراسية، وفى إطار حرص وزارة التعليم السعودية على إطلاع الطلاب على الخطة الزمنية الدراسية الموضوعة بوقتا كافى، قامت الوزارة عبر موقعها الرسمي بنشر موعد الاختبارات النهائية 1444 الخاصة بالثلاث فصول الدراسية لتهيئة الطلاب واستعدادهم لخوض اختبارات الترم الأول وتحصيل درجات التفوق الدراسي، إلى جانب نشر مواعيد الإجازات المطولة التي تفصل كل فصل دراسي عن الأخر، والتي سوف نتعرف عليها وفقاً لجدول التقويم الدراسي المنشور من قبل بواسطة وزارة التعليم السعودية.

موعد الاختبارات النهائية 1444

قد قامت وزارة التعليم السعودية بإدخال بعض التعديلات على جدول التقويم الدراسي المعلن مسبقاً لكى يشمل مواعيد الاختبارات النهائية للثلاث فصول الدراسية ومواعيد العطلة بين كل فصل دراسي والأخر، والتي جاءت على النحو التالي:

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1444: يوم 14 نوفمبر 2022، وتستمر طوال 10 أيام، ثم تبدأ بعدها إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم 24 نوفمبر 2022.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1444: يوم 20 فبراير 2022، وتستمر أيضاً لمدة 10 أيام، لتبدأ بعدها أجازة الفصل الدراسي الثاني من يوم 2 مارس 2023.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث 1444: يوم 12 يونيو 2023، وتستمر لمدة 10 أيام، لتبدأ أجازة نهاية العام الدراسي الصيفية من يوم 22 يونيو 2023.

موعد الأجازات الرسمية بجدول التقويم الدراسي 1444

تم تحديد مواعيد الاجازات الرسمية التي سوف تتخلل العام الدراسي 1444 وفقا لجدول التقويم على النحو التالي:

إجازة اليوم الوطني السعودي: يومي الأربعاء والخميس 22-21/ 9/ 2022، والموافق 26-25/ 2/ 1444.

موعد أجازة يوم التأسيس: يومي الأربعاء والخميس 23-22/ 2/ 2023، والموافق 3-2/ 8/ 1444.

موعد بداية أجازة عيد الفطر المبارك: 13/ 4/ 2023، والموافق 22/ 9/ 1444.

انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وعودة الدراسة: 26/ 4/ 2023، والموافق 6/ 10/ 1444.

ومن الجدير ذكره أن أول يوم سوف يكون اجازة للطلاب بشكل رسمي هو يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي والذي يكون يوم 23 سبتمبر، وبما أنه يتوافق مع يوم إجازة رسمية، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد منحت الطلاب والقطاع العام إجازة من يوم 21 سبتبمر وهو الموافق ليوم الأربعاء، على أن يكون العودة يوم الأحد.