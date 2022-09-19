شروط التقديم في معهد الصناعات الغذائية 1444 براتب 5600 ريال للثانوية ومكافآت شهرية اثناء التدريب

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عمر شويل - جدة شروط التقديم في معهد الصناعات الغذائية 1444 براتب 5600 ريال للثانوية ومكافآت شهرية والتسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في معهد الصناعات الغذائية ومميزات البرنامج تدريب ينتهي بالتوظيف برواتب مجزية بعد التخرج واجتياز البرنامج التدريبي بنجاح وأيضا الحصول علي مكافاة شهرية طوال مدة التدريب فب معهد الصناعات الغذائية ويجب استيفاء شروط القبول بمعهد الصناعات الغذائية وخطوات التقديم تتم بشكل الكتروني بالدخول علي رابط تقديم معهد الصناعات الغذائية.

مميزات التسجيل في معهد الصناعات الغذائية

أولا الحصول على شهادة دبلوم معتمد.

ثم التسجيل مبكراً فى خدمة التأمينات الاجتماعية.

ايضا يقوم نخبة من الخبراء بالأشراف على التدريب.

كذلك يتم توفير السكن للمغتربين والمواصلات الى التدريب.

ثم حصول المتدرب على التأمين الصحي.

ايضا صرف مكافأة شهرية طوال مدة الدراسة فى معهد الصناعات الغذائية.

شروط التقديم فى معهد الصناعات الغذائية

أولا يجب ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها من الشهادات المعتمدة بنسبة تكون 75% فيما اعلي.

ايضا يجب ان تكون الدراسة فى الثانوية بالمسار العلمي.

كذلك يجب ان يكون الطالب حاصل على درجة 60% فيما اعلى بالنسبة لاختبار القدرات العامة قياس.

ثم يشترط الا يكون المتقدم قد سبق تسجيله فى التأمينات الاجتماعية.

ايضا يجب ان لا تتجاوز سنوات شهادة التخرج عن خمسة سنوات بعد التخرج.

كذلك يجب ان لا يكون المتقدم حاصل على دعم سابق من صندوق الموارد البشرية.

ثم يجب على المتقدم ان يجتاز الكشف الطبي بنجاح ويكون لائق طبياً وبدنيا للقبول فى معهد الصناعات الغذائية.

موعد التقديم فى معهد الصناعات الغذائية

وفق ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة انه سيكون موعد التسجيل فى معهد الصناعات الغذائية على برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بداية من يوم الاحد الموافق الثاني والعشرون من صفر 1444 هجريا الموافق الثامن عشر من سبتمبر 2022.

طريقة التقديم فى معهد الصناعات الغذائية

يتم التقديم على رابط معهد الصناعات الغذائية الرسمي بطريقة الكترونية ويحصل المتقدم الذى استوفي شروط التقديم بنجاح على مكافأة شهرية قدرها ثلاثة الاف ريال وبعد اجتياز فترة التدريب بنجاح يحصل ا على راتب 5600 ريال شهريا من برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف فى معهد الصناعات الغذائية 1444.