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عمر شويل - جدة كم الحد المانع لحساب المواطن 1444 من الأسئلة التي ترد كثيرا إلى محركات البحث جوجل، وذلك لرغبة الكثير من المواطنين في التسجيل في حساب المواطن الاستفادة من الدعم الذي يقدمه للمستفيدين، وفيما يلي عرض لإجابة هذا السؤال بشيء من التفصيل.

كم الحد المانع لحساب المواطن 1444

أوضحت الإدارة العامة لحساب المواطن الحد المانع لحساب المواطن، وذلك على حسب عدد من العوامل أهمها عدد أفراد الأسرة وكذلك على حسب الدعم الذي يحصل عليه هؤلاء الأشخاص من قبل حساب المواطن، وفيما يلي عرض لقيم الحد المانع من الحصول على الدعم بشئ من التفصيل:

في حين كان عدد أفراد الأسرة هي فرد واحد فقط الحد المانع للحصول على الدعم هو 6.897 ألف ريال.

أما في حالة كانت الأسرة مكونة من فردين ففي هذه الحالة يكون الحد المانع 8.966 ألف ريال.

بينما يكون الحد المانع للحصول على دعم المواطن هو 10.346 ألف ريال إذا كان عدد أفراد الأسرة 3.

في حالة كان عدد فؤاد الأسرة 4 يكون الحد المانع 13.104 ألف ريال.

15.173 ألف ريال هي قيمة الحد المانع في حالة كان عدد أفراد الأسرة 5.

17.243 ألف ريال في حالة كان عدد أفراد الأسرة 6.

19.312 ألف ريال في حالة الأسرة التي عدد أفرادها 7.

شروط حساب المواطن للفرد

هناك عدد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المواطن لكي يستحق الحصول على دعم حساب المواطن، وفيما يلي عرض لهذه الشروط بشئ من التفصيل: