نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أي سؤال” في بحيرة بالقرب من مزرعة ما زاد نمو الطحالب فجأة كانت هذه الزيادة بسبب أي مما يلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الطحالب من أنواع الكائنات الحية حيث تعيش في المسطحات المائية، ولها عدة خصائص تميزها عن الكائنات الأخرى الحية، في هذا المقال سوف نتحدث عن فوائد الطحالب وسوف نجاوب عن هذا السؤال في بحيرة بالقرب من مزرعة ما زاد نمو الطحالب فجأة كانت هذه الزيادة بسبب أي مما يلي، تابعوا معنا.

في بحيرة بالقرب من مزرعةٍ ما. زاد نمو الطحالب فجأة. ما السبب في هذه الزيادة؟

الإجابة على هذا السؤال، زيادة تسرب السماد في التربة أدي لنمو الطحالب في المكان وزيادة عدد الطحالب، والطحالب كما ذكرنا من الكائنات الحية التي تختلف أنواعها عن بعض، والطحالب الخضراء من أشهر أنواع الطحالب، و من مميزاتها أنها تعيش في أماكن كثيرة مثل المسطحات المائية سواء كانت المياه مالحة أو مياه عذبة، وتعيش بين الصخور وفي التربة، وهي من الكائنات الحية ذات نواة حقيقية محاطة بغلاف ويوجد بداخل الغلاف أنوية صغيرة، تحتوي الطحالب أيضاً على صبغة تعرف بالكلوروفيل، وتتميز الطحالب بقدرتها على التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي، لاستمرار النوع.

أهم خصائص الطحالب

الطحالب تتميز بعدة خصائص تميزها عن غيرها من خلال النقاط التالية سوف نتحدث عن هذه الخصائص:

الطحالب تتميز بأنها من الكائنات الحية اللاوعائية، ليس لديها أوعية تعمل على توصيل الغذاء.

الطحالب تعد من كائنات تغذية ذاتية، التي تعمل على تصنيعها للغذاء بنفسها، لأن بها صبغة الكلوروفيل.

الطحالب لا تمتلك للأجزاء المتكون منها النباتات مثل السيقان والجذور والأوراق.

الطحالب تتحرك بعدة طرق وأكثر طريقة تتحرك بها هى الأسواط.

أثر الطحالب على الكائنات الحية

الطحالب تعد من الكائنات الحية المفيدة حيث يستفيد الكثير من الكائنات الحية منها، لأنها تعد مصدر رئيسي للغذاء لكثير من الكائنات الحية الأخرى مثل البشر والحيوانات، تعمل الطحالب على توفير غاز الأكسجين الذي يكون موجود على الأرض، من خلال عملية تقوم بها وهي البناء الضوئي، وتساعد في تحسين عملية إمتصاص النباتات إلى المواد الغذائية وكذلك تستفيد منها، وفوائد كثيرة أخرى تقدمها هذه الطحالب.