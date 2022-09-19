رابط تسجيل دخول منصة مدرستى 1444 madrasati.sa كل طلاب ابتدائي – متوسط – ثانوي

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول منصة مدرستى 1444 من ابرز الموضوعات واهمها فى داخل المملكة العربية السعودية حيث يستفسر كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طرق التسجيل فى منصة مدرستى لعام 1444 من الموقع الرسمى الخاص بمنصة مدرستى ومن منكم لا يعرف اهمية تلك المنصة سوف نتحدث عنها فى هذا المقال وتعد منصة مدرستى هى واحدة من احدث الطرق التعليمية فى داخل المملكة العربية السعودية اذ تساعد كل الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين فى امكانية التدريس والدراسة عبر الانترنت فى المنازل وهذا يعد انجازا كبيرا فى داخل المملكة العربية السعودية والتى تهتم بالتعليم فى داخل المملكة من خلال التعليم عن بعد وتطوير المناهج الدراسية وسوف نتحدث اليكم الان حول طرق التسجيل فى منصة مدرستى الالكترونية عبر الموقع الرسمى الخاص بها عبر الانترنت .

رابط تسجيل دخول منصة مدرستى 1444

نستعرض لكم الان عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز طرق التسجيل فى منصة مدرستى 1444 التعليمية فى الممكة العربية السعودية حيث يبحث كل الطلاب حول طريقة تمكنهم من التسجيل فى منصة مدرستى لذلك يكثر البحث عنها فى الوقت الحالى وننشر لكم الان تلك الطريقة الا وهى :-

الخطوة الاولى على الطالب فتح رابط منصة مدرستي الرسمي

الخطوة الثانية يقوم فى البدء فى اختيار ايقونة تسجيل دخول

الخطوة الثالثة يضغط على البدء فى انشاء حساب جديد

الخطوة الرابعة يقوم بالضغط على علامة خدمات

الخطوة الخامسة ثم يقوم بتسجيل رقم جواله فى الايقونة المخصصة لها

الخطوة السادسة سيتم ارسال رقم كود الى الرقم المسجل يقوم الطالب فى إدخاله وبعدها قم بتعيين كلمة السر الخاصة بك

الخطوة السابعة يقوم بعدها باختيار الخدمة التي يرغب بالحصول عليها من داخل ايقونة خدمات تعليمية

مزايا منصة مدرستى 1444

نتحدث الان حول مزايا منصة مدرستى كما ذكرنا لكم ان منصة مدرستى واحدة من اهم المنصات التعليمية واشهرها فى داخل المملكة العربية السعودية حيث يفضلها العديد من الطلاب فى الدخول عليها من اجل الاستفادة من شرح الدروس فى كل المراحل التعليمية كذلك توفر تلك المنصة بعضا من الانشطة التى تنمى مهارات الطالب

تسجيل الدخول فى منصة مدرستى على مايكروسوفت

نتحدث الان عن طرق تسجيل الدخول فى منصة مدرستى على منصة microsoft teams والتى تتيح لكل الطلاب الدخول عن طريقها الى منصة مدرستى وتلك الطريقة هى :-