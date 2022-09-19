نعش الملكة إليزابيث يصل كنيسة القديس جورج فى وندسورلأداء صلاة الوداع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - وصل نعش الملكة إليزابيث الراحلة إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور بعد أن انضم الملك تشارلز الثالث، برفقة أعضاء آخرين من العائلة المالكة، إلى الموكب.

وبدأت صلاة الوداع والتي تتم لتقديم الوداع الأخير قبل دفن الملكة إليزابيث مساء اليوم، ويقود الصلاة بابا كنيسة القديس جورج فى وندسور بحضور حوالي 800 شخص، بما في ذلك أفراد أسرة الملكة، وتشمل الخدمة الصلاة والموسيقى من جوقة كنيسة القديس جورج قبل إنزال نعش الملكة في القبو الملكي فى مراسم خاصة بحلول الساعة 8:30 مساءً.

وكان وصل منذ قليل جثمان الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور على رأس موكب ملكى خرج من لندن بعد إتمام الجنازة الرسمية فى كاتدرائية وستمنستر ونقل النعش إلى ولينجتون.

وشارك فى نقل نعش الملكة موكب جنائزي تم تشكيله بالفعل لتوصيلها إلى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور لأداء صلاة تأبين هناك.

وانضم أفراد من القوات المسلحة إلى الشرطة في حراسة دائمة على طول الطريق.

واصطف الآلاف من المعزين حتى القلعة ، وسط تحذيرات من أن الطريق مغلق الآن ولا يمكن السماح بدخول المزيد من الزوار.