شاهد- لحظه وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور

وكان نعش الملكة إليزابيث ظهر محمولا داخل عربة مخصصة لذلك، يحيطه الجنود البريطانيون، ووصلت أسرة الملكة الراحلة إلى مقر قلعة وندسور، على رأسهم الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، ونجليه الأمير وليام والأمير هارى.
وشارك أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة فى مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، إضافة إلى مشاركة قادة وزعماء 200 دولة حول العالم، حيث تحظى جنازة الملكة البريطانية الراحلة بواحدة من أوسع المتابعات التليفزيونية فى التاريخ.
وحظرت بريطانيا تحليق الطائرات فوق وسط لندن بشكل مؤقت فى أثناء مراسم الجنازة، إضافة إلى وقف عشرات الرحلات الجوية بمطار هيثرو.
وتوارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى فى ضريح جورج الخامس المحاذى لكنيسة قصر ويندسور، حيث تدفن الملكة إلى جانب والدها جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.
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