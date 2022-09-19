العالم اليوم - بخاتم وفستان "خاصين".. كيف يجري دفن الملكة إليزابيث؟

انتم الان تتابعون خبر بخاتم وفستان "خاصين".. كيف يجري دفن الملكة إليزابيث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - شيع الآلاف جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير، يوم الاثنين، بحضور أكثر من 500 رئيس دولة في مشهد حظي بمليارات المشاهدات التلفزيونية.

واصطف عشرات الآلاف في الشوارع لمشاهدة مرور نعش الملكة من قاعة وستمنستر التاريخية، حيث ظل مسجى لأيام إلى كنيسة وستمنستر القريبة.

ساعات مع زوجها في القبو الملكي

بمجرد وصول جثمان الملكة لقلعة وندسور، حيث مثواها الأخير ستوضع لبضع ساعات بجوار جثمان زوجها الأمير فليب المدفون في القبو الملكي الموجود داخل القلعة.

وبعدها بساعات سيتم نقل جثمان الزوجين لكنيسة جورج السادس، حيث يستقر الزوجان بجانب والد الملكة إليزابيث ووالدتها، وسيحدث ذلك في مراسم سرية غير معلنة.

والقبو الملكي الذي دفن فيه زوج الملكة إليزابيث الأمير فيليب، تحت الأرض بعمق 16 قدما، جرى فتحه وإزالة الطبقات التي تغطيه تمهيدا للساعات التي سيستقر فيه جثمان الملكة إليزابيث بجوار زوجها قبل نقلهما.

ماذا ترتدي الملكة؟

ولعل أبرز ما يسأل عنه الكثيرون هو الزي الذي سترتديه الملكة وترقد به في مثواها الأخير، وبالرغم من أنه كان من المفترض أن يظل سرا فإن بيثان هولت، خبيرة الموضة الملكية، توقعت أن ترتدي الملكة ملابس سوداء أو زيًا يحمل ذكريات سعيدة لها وتكون ارتدته في مناسبة سعيدة لها كفستان زفافها مع الأمير فيليب.

وأوضحت أنه أيا كان هذا الزي، سيتم تعديله بطرق معينة حتى يظل بحالته أطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن الزي يكون وصية الملكة وهي من تختاره.

هل ستدفن بمجوهرات؟

وحول المجوهرات التي من الممكن أن ترتديها الملكة إليزابيث وتستقر معها إلى مثواها الأخير، قالت ليزا ليفينسون خبيرة المجوهرات، إن معظم ممتلكات الملكة الثمينة أصبحت الآن ملكا للعائلة لكنها قد تدفن بخاتم زفافها الذهبي الويلزي وزوج من أقراط اللؤلؤ.

وأوضحت أن والدتها وبعض الأميرات دفن بمجموعة من مجوهراتهن.

آخر أيام حياتها

• توفيت إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال، وهي مقر إقامتها الصيفي في أسكتلندا.

• ظلت حالتها الصحية تتدهور، وغابت الملكة التي أوفت بمئات من الالتزامات الرسمية بعد أن بلغت سن التسعين، شهورا عن الحياة العامة.

• ظهرت قبل يومين فقط من وفاتها، بينما كان يبدو عليها الوهن لكنها كانت مبتسمة عندما عينت ليز تراس لتكون رئيسة الوزراء رقم 15 والأخيرة في عهدها.

• قال الأمير وليام للمعزين: "اعتقدنا جميعا أنها لا تقهر".

• صارت إليزابيث عام 1952 الملكة الأربعين على عرش بريطانيا، في سلسلة تعود إلى عام 1066.

• عندما خلفت والدها جورج السادس، كانت تشرشل أول رئيس للوزراء في عهدها.