نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث خدمات ناجز وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث خدمات ناجز وزارة العدل السعودية ، أعلنت وزارة العدل السعودية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن اطلاق مشروع تحديثات رقمية علي الخدمات الإلكترونية التابعة لبوابة ناجز ، وذلك اعتبراً من يوم 18 سبتمبر ، وجاءت التحديثات الجديدة لتسهم بدورها في سهولة الوصول للمعلومات ، وسرعة اتخاذ الاجراءات ، بالاضافة إلي رفع الوعي القضائي ، فضلاً عن هذه الميزات تضمنت التحديثات العديد من الخدمات مثل توحيد الملفات القضائة ، ثم خدمة الفهرسة ، أيضاً الاستعراض التفاعلي ، فضلاً عن تطويرات في منوظمة البحث أكثر شمولية ، أيضاً تم اضافة شروحات تفصيلية ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض شرح لما يجري من التحديثات علي خدمات ناجز ، وأهم الخدمات الإلكترونية المتاحة.

تحديث خدمات ناجز وزارة العدل السعودية

تستهدف تحديثات منصة ناجز من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ثلاث محاور رئيسية وهي :

تسهيل امكانية الوصول للمعلومات عبر بوابة ناجز الإلكترونية من وزارة العدل السعودية. ثم سرعة أكبر في امكانية تنفيذ اجراء. أيضاً ، الاسهام في رفع الوعي القضائي للمتعاملين مع الوزارة.

أبرز التحديثات علي بوابة ناجز

بدأ مشروع تحديثات إلكترونية علي الخدمات الرقمية التابعة لبوبة ناجز واجهة وزارة العدل لتتضمن الآتي :

توحيد عرض ملفات القضية الواحدة علي كافة الدرجات القضائية.

اتاحة فهرس لملف القضية الموحد وفق للملف التابع للدائرة القضائية.

أيضاً خدمة الاستعراض التفاعلي للجلسات القضائية.

فضلاً عن ، فهرس شامل للبوابة ناجز.

اتاحة امكانية استعراض اخر المستجدات علي أي قضية.

بالاضافة إلي ، تمكين أكبر لعمليات البحث لتشمل مدخلات بحثية أكثر شمولاً.

ثم اضافة شروحات ارشادية متنوعة لكل خدمة.

امكانية استعراض التكاليف القضائية ، مع امكانية الاعتراض عليها رقمياً.

ثم أخيراً ، خدمة التعديل علي طلبات الاعتراض والنقض.

أهم خدمات ناجز وزارة العدل السعودية

تقدم بوابة ناجز الرقمية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل السعودية مقسمة لـ 9 أبوب رئيسية وهي :

خدمات التنفيذ. ثم الوكالات والإقرارات. أيضاً خدمات التراخيص. بالاضافة لخدمات التحقق. مبوب الأعمال. قائمة القضاء. الرهون والعقارات. فضلاً عن ، خدمة حجز المواعيد. أخيراً باب مخصص للحالات الاجتماعية.

ومن ضمن الخدمات الأشهر : خدمة تحديث أي صك عقاري قديم إلكترونيًا من بوابة ناجز والتي يمكن الاطلاع علي متطلباتها واجراءاتها عبر موقعنا ثقفني.

عن خدمات وزارة العدل

تستتدف وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية تقديم الخدمات العدلية في طريقة أسهل للمتعاملين بالمملكة عن طريق الموقع الموقع :