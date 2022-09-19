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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل دخول سناب شات من قوقل، تساءل الكثير من الناس عن كيفية تسجيل الدخول إلى Snapchat من Google دون تنزيل تطبيق إضافي على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر ، فالأمر بسيط مثل الانتقال إلى موقع Snapchat الرسمي وإدخال بيانات تسجيل الدخول المطلوبة دون تنزيل برنامج.

طريقة تسجيل دخول سناب شات من قوقل

للدخول إلى Snapchat عبر التطبيق أو Google Chrome ، لتسجيل الدخول باستخدام Google ، اتبع الخطوات التالية:

افتح Google Chrome على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

انتقل إلى موقع Snapchat من الرابط أدناه:

موقع الدعم سناب شات

أدخل اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك ، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول لمتابعة حسابك على موقع Snapchat.

مزايا استخدام Snapchat

Snapchat هو تطبيق للتواصل الاجتماعي أسسه بعض طلاب أكسفورد في عام 2011 لمشاركة الرسائل النصية والصور الملتقطة.

على الرغم من أن Snapchat لا يزيد عمره عن 10 سنوات ، إلا أنه أحد وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية للعديد من مستخدمي الإنترنت للتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

تغيير كلمة المرور لحساب سناب شات

لتغيير كلمة مرور Snapchat الخاصة بك ، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Snapchat أو سجّل الدخول باستخدام Google.

انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك ثم انتقل إلى الإعدادات

ثم انقر فوق الزر “كلمة المرور”.

سيُطلب منه إدخال كلمة المرور القديمة وكتابة كلمة المرور الجديدة ، والتي يجب أن تتكون من 8 أحرف ، بما في ذلك الأرقام

والأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز.

ثم انقر فوق حفظ

طريقة استرجاع حساب سناب شات في حال نسيان كلمة المرور

إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ، فيجب عليك إعادة تعيينها

اتبع الخطوات أدناه لإدخال كلمة مرور وكتابة كلمة مرور جديدة:

عند تسجيل الدخول إلى Snapchat من Google ، انقر فوق نسيت كلمة المرور.

حدد طريقة لمساعدتك في استعادة حسابك ، سواء كان ذلك باستخدام رقم هاتف أو بريد إلكتروني.

عند اختيار البريد الإلكتروني ، اكتب بريدك الإلكتروني المسجل ليقوم Snapchat بإرسال رابط إعادة تعيين كلمة المرور إليه ، ثم انقر فوق الرابط الذي أرسله Snapchat وأعد تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

إذا كنت تختبر استعادة كلمة المرور عبر الهاتف ، فالرجاء إدخال رقم الهاتف الذي سجلت به

ثم أدخل كلمة المرور التي تلقيتها ، وأدخل كلمة المرور الجديدة التي تريد تعيينها.

حذف حساب سناب شات

إذا كنت ترغب في حذف حساب Snapchat الخاص بك ، فيرجى اتباع الخطوات التالية:

– استمر في تسجيل الدخول إلى Snapchat من Google أو من متصفح آخر باستخدام نفس الخطوات السابقة.

– انقر فوق الزر “دعم” الموجود أسفل خيارات الصفحة الرئيسية للموقع.

– انتقل إلى إعدادات الحساب ، ثم معلومات الحساب

– ثم انتقل إلى رابط حذف الحساب.

– أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور مرة أخرى لحذف الحساب.

– انقر فوق الخيار لتعريف ليس حسابًا ، أي أنك لست روبوتًا.

– ثم انقر فوق الزر “متابعة”.

من أجل حذف الحساب نهائيًا ، لا يجوز لك الوصول إلى الحساب لمدة ثلاثين يومًا متتاليًا ، وعند انتهاء هذه الفترة ، سيتم حذف الحساب نهائيًا.

تسجيل الدخول إلى Snapchat من Google أو التطبيق هو نفسه لكليهما. يمكن إنجاز نفس الميزات والوظائف ، لكن بعض الأشخاص لا يحبون تنزيل التطبيق ، إما لعدم توفر مساحة على هواتفهم ، أو لأي سبب آخر ، يفضلون الوصول إلى الموقع من خلال Google ، سواء كان ذلك جهاز كمبيوتر أو هاتف