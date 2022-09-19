نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة أي فوتبول بيس football pes وهي أشهر الألعاب الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة أي فوتبول بيس هي من أشهر الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من محبي هذه الألعاب، وهي من الألعاب الإلكترونية المتميزة بالتشويق والإثارة منذ أن تم إطلاقها لأول مرة في عام 2021، وكانت وقتها تعاني من بعض المشكلات ولكن مع التحديثات المستمرة للعبة أصبحت في تطور دائم يعمل على تحسين اللعبة وإصلاح جميع المشاكل التي كانت تواجه مستخدمي اللعبة، وإليكم اليوم من خلال مقالنا هذا خطوات تحميل لعبة أي فوتبول بيس.

خطوات تحميل لعبة أي فوتبول بيس

قامت شركة كونامي بإطلاق نسخة جديدة من بيس 2022 تناسب حجم ومواصفات هواتف الأندرويد المختلفة، وحتى يتم تحميل اللعبة على الهاتف يجب إتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاى المتواجد على هواتف الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة football Pes في مربع البحث.

سوف تظهر لك الكثير من نتائج البحث، ثم يتم الضغط على النسخة الأصلية للعبة التابعة لشركة كونامى.

يتم الضغط على تثبيت والانتظار حتى يتم اكتمال التحميل.

والآن يمكنك الدخول على اللعبة والاستمتاع باللعب فيها، وتكوين فريق من اللاعبين المفضلين لك والبدء في المباراة.

طريقة تحميل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر

من خلال برنامج Steam يمكنك تحميل لعبة بيس 2022 للكمبيوتر، كما يمكنك تحميل الكثير من الألعاب بالمجان، ويمكن استخدامه من خلال الخطوات التالية: