بسبب إعصار «نانمادول».. إلغاء مئات الرحلات الجوية بـ اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة "أول نيبون إيروايز" للطيران قد ألغتا إجمالى 844 رحلة جوية كانت مقررة اليوم الإثنين، أغلبها كانت من وإلى مناطق "كيوشو" و"شيكوكو" و"تشوجوكو" و"كانساى".

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن الخطوط الجوية اليابانية تعتزم إلغاء 43 رحلة جوية مقررة غدا الثلاثاء، بينما ستلغى شركة "أول نيبون إيروايز" 24 رحلة.

كما ستلغى شركات طيران أخرى خدماتها على مدار يوم غد الثلاثاء، أغلب هذه الرحلات ستكون من وإلى مناطق كيوشو وشيكوكو وتوكاى.

ومن المتوقع أن يتحرك إعصار نانمادول تجاه شمال شرق جزيرة هونشو الرئيسية، مع استمرار وكالة الأرصاد الجوية اليابانية فى التحذير من الرياح العنيفة والمد والجزر والانهيارات الطينية عبر الغرب إلى شمال اليابان.