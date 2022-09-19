الرئيس الأمريكى يغادر لندن عقب مشاركته فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية فى نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد غادر واشنطن برفقة زوجته جيل بايدن؛ لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية التى بدأت مراسمها فى وقت سابق اليوم.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية -أطول ملوك بريطانيا حكمًا- قد توفيت فى منزلها باسكتلندا، يوم الخميس قبل الماضى، عن عمر يناهز 96 عامًا.