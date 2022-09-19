جدة - نرمين السيد - كما شارك فى مراسم الجنازة، التى أقيمت بكنيسة دير ويستمنستر فى لندن بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا وأفراد العائلة المالكة البريطانية، قادة وزعماء ومسئولون من مختلف دول العالم. وتقدم الملك تشارلز الثالث، مشيعى الملكة الراحلة التى استمر حكمها لأكثر من 70 عاما. وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية فى الثامن من سبتمبر الحالى بقلعة بالمورال فى إسكتلندا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاهل الأردنى وقرينته يشاركان بمراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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