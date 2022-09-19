نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر madrasati.sa الان رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 التعليمية لكل المدارس السعودية لتعلم عن بعُد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444 التعليمية نستعرضه الان فى ظل جهود حكومة المملكة السعودية فى تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لم تنسي الخدمات التى تُقدم للطلبة حيث طرأ على وسائل تقديم تلك الخدمات المزيد من التطور ايضاً، حيث قررت الوزارة المختصة بالشؤن التعليمية بالسعودية مواكبة التطور العالمي بواسطة اللجوء لـ احدث الوسائل التكنولوجيا فى تقديم الخدمات للطلبة، ومن ابرز وسائل هذا التطور ” منصة مدرستي” تلك المنصة التى تقدم خدمات تعليمية شاملة لا تتوقف على الخدمات المقدمة للطلبة فحسب بل انها امتدت لتقديم خدمات للمعلم ايضاً، لذا فى الفقرات القادمة سنوفيهم بتفاصيل اكثر عن منصة مدرستي وكيفية التسجيل على تلك المنصة للاستفادة من خدماتها.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي 1444

ضمن اطار اعمال التطوير القائمة فى السعودية منذ سنوات لم تنسي الحكومة النظر الى تطوير المنظومة التعليمية حيث تم اللجوء الى احدث السُبل لتقديم الخدمات التعليمية لطلبة المملكة وبالطبع جاء معظم تلك السبل بالاعتماد على التكنولوجيا وتحديداً الانترنت، حيث تم توفير منصة حملت اسم ” مدرستي” مهمتها توفير كل الخدمات التعليمية للطلبة.

الخدمات التى توفرها منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي الكثير من الخدمات بدايةً من شرح المناهج والافصاح عن جداول الاختبارات حتى الافصاح عن النتائج، حتى ان هذه المنصة تقدم خدمات للمدرسين ايضاً وليس للطلبة فحسب كما تمكن اولياء الامور من رؤية المستوى الدراسي لابنائهم دون الحاجة للذهاب الى المدارس للسؤال عن هذا الامر.

التسجيل فى منصة مدرستي التعليمية

كما ذكرنا الخدمات التى توفرها مدرستي ينبغي التذكير بأن كى تستفيد عزيزي الطالب من الخدمات المقدمة من منصة مدرستي عليك اولاً ان تُنشأ حساب خاص بك كى تستفيد من تلك الخدمات فبدون التسجيل لا يمكنك الانتفاع من خدمات المنصة، ولكى تقوم بتسجيل على منصة مدرستي ينبغي القيام بما يلي:-

اولاً فتح منصة مدرستي

اذا لم تكن تملك حساب قديم عليك انشاء حساب جديد لاستخدامك الشخصي فقط.

فى حال التسجيل الجديد ينبغي النقر على تسجيل الدخول.

ادخل رقم جوالك كى يصلك كود سري عليه لتقوم بادخاله على المنصة.

الآن يشترط ادخال رقم سري لا يطلع عليه غيرك.

ادخل مرحلة دراستك.

اضغط على تسجيل كى تتمكن من الانتفاع بخدمات منصة مدرستي.

تستمر معدلات البحث على جوجل من أجل الوصول الى ويب مدرستي الاحدث مابين جميع المنصات التعليمية فى المملكة العربية السعودية، حيث يتواصل عمليات البحث على جوجل من أجل الوصول الى رابط منصة مدرستي للاجل الدخول على موقع واستخدامه من اجل حل الواجبات او للاجل استخدام الموقع على مساعدة الطلاب من أجل الوصول الى مناهجهم التعليمية على ابسط شكل ممكن