نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سؤال” يرى ياسر قمر كاملا كم من الوقت يحتاج حتى يكتمل القمر مره اخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة القمر يتخذ أشكال كثيرة في شهر واحد، خلق سبحانه وتعالى الكواكب والنجوم كل في مساره من أجل إكتمال دورة الحياة، من خلال خلال هذا المقال سوف نتحدث عن أهم أطوار القمر و دورة إكتمالها، في شهر واحد ودورانه حول الكرة الأرضية تابعوا معنا.

أطوار القمر

حيث يمر القمر بعدة أشكال و أطوار في الشهر الواحد، سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

الهلال المتزايد، يكون القمر في هذه المرحلة مضيئ من ناحية الغرب.

المحاق، يبدو القمر في هذه الحالة مظلم بصورة كاملة، لأنه يكون واقع بين الأرض و الشمس.

الأحدب المتزايد، يأخذ القمر في هذه الحالة الشكل البيضاوي، يكون مضيء القمر بصورة كاملة ولكن الجزء الشرقي من القمر يبقى مظلم.

البدر، في هذه المرحلة يكون ضوء القمر مكتمل يأخذ الشكل الدائري.

طور الربع الأول، بعد أسبوع من مرحلة المحاق يصبح سطح نصف القمر مضئ.

الأحدب المتضائل، يكون القمر في هذه الحالة بيضاوي الشكل والجزء الغربي للقمر يكون مظلم.

طور الربع الأخير، يكون القمر في هذه الحالة في الربع الأخير ويكون نصفه معتم والنصف الثاني مضئ.

الهلال المتضائل، في هذه المرحلة يكون القمر مظلم دون الجزء الشرقي منه ويأخذ شكل الهلال.

يرى ياسر قمرا كاملا كم من الوقت يحتاج حتى يكتمل القمر مره اخرى

بالنظر إلى أطوار القمر ومراحله نلاحظ أن القمر يشمل ثمان مراحل مختلفة في شهر واحد، ويمر القمر بكل هذه المراحل وذلك بالاعتماد على دوران القمر و طريقة مساره حول الأرض وكذلك موقع الشمس، لذلك نجد أن الإجابة على هذا السؤال يرى ياسر قمرا كاملا كم من الوقت يحتاج حتى يكتمل القمر مرة أخرى هي شهر كامل.

الظواهر الطبيعية الناتجة عن دوران القمر حول الأرض

دوران القمر حول الأرض ينتج عنه عدة ظواهر طبيعية وهي: