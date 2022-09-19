أجمل كلام عبارات في اليوم الوطني 1444 وبدايته في القطاعين الخاص والحكومي

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عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 92 كل عام، وخاصة في 23 سبتمبر لهذا السبب يتساءل الكثير في القطاع المصرفي عن عدد الأيام من يوم عطلة اليوم الوطني لعام 1444، هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية، في يوم خاص من كل عام، باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية إحياءً لذكرى إعادة تسمية مملكة “نجد والحجاز” إلى المملكة العربية السعودية، بناءً على مرسوم ملكي أعلنه الملك عبد العزيز آل سعود لعام 1932.

ما هو تاريخ اليوم الوطني 1444؟

أعلن البنك المركزي السعودي، أن احتفالات قطاع البنوك ستستمر في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ولمدة (3) أيام متتالية اعتباراً من يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، الموافق 27 صفر بعد الميلاد عام 1444 هـ وينتهي يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 م يتوافق هذا مع 29 صفر 1444 هـ.

عبارات في اليوم الوطني

سلامًا على أرض الحرمين الشريفين، سلامًا على أرض الإسلام ومنبعه الرئيس، لقد حار قلمي في وصفك، وتاه عقلي وبياني في جمالك، عيدك مبارك أيها البلاد العظيمة.

اليوم الوطني التسعون تاريخ مجيد يحق لكلِّ من في هذا الوطن العظيم أن يحتفل فيه وأن يفخر لانتمائه لهذا التراب.

القلب يرقص فرحًا في عيدك التسعين أيها الوطن الغالي، دمت عزيزًا مجيدًا مهيبًا.

فخور كلَّ الفخر بانتمائي لهذه البلاد العظيمة، عيد الوطن هو عيد كلُّ فرد في هذا الوطن، مبارك عيدكَ أيها الشعب العظيم.

أعتز وأفخر بأنني أنتمي لهذا الوطن، سأحارب ما استطعت في سبيل رفعة هذا الوطن وعزَّته وعظمته.

اليوم الوطني التسعون بصمة على جبين الكون، إنَّه قمر يطلع في سماء ليالينا الهادئة.

عطلة البنك في اليوم الوطني

أعلن البنك المركزي أن العطلات الرسمية ستبدأ في 23 سبتمبر 2022 وستستمر حتى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022. كما تختلف الأعياد الوطنية للبنك عن الإجازات المرتبطة بجميع القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية، يصدر قرار ترخيص قطاع مصرفي أمام البنك المركزي السعودي، يحدد عدد أيام الإجازة وتاريخ البدء والانتهاء، وقد تم تحديد موعد “اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية” إلى عام 2022 م – 1444 هـ، وهو ما يعادل يوم الجمعة 23 من سبتمبر، وهو يوم 27 ما يعادل صفر 1444 هـ، وقالت الحكومة السعودية إن العطلة الرسمية للبنوك السعودية ستبدأ يوم الجمعة يوافق ذلك 21 سبتمبر 2022 م، الموافق 27 من شهر صفر 1444 هـ.

إجازة البنوك في اليوم الوطني

وقالت الحكومة السعودية إن العطلة الرسمية للبنوك السعودية ستبدأ يوم الجمعة. يوافق ذلك 21 سبتمبر 2022 م، الموافق 27 (27) من شهر صفر 1444 هـ، حيث أعلن البنك المركزي السعودي، انتهاء الإجازات الرسمية احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، الموافق 25 من سبتمبر 2022 م الموافق شهر صفر 1444 هـ.