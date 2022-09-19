نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سؤال” قارتان مفصولتان بالمياه.. بحث الجيولوجيون عن أثبات أن القارتان قارة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من علماء الجيولوجيا يبحثون عن أدلة تثبت لهم وجود قارتين كانوا مرتبطين قبل ذلك، توجد سبع قارات على الكرة الأرضية رئيسية، في هذا المقال سوف نتحدث عن عدد القارات وقارتين مفصولتان بالمياه تابعوا معنا.

تعريف عن القارة

القارة عبارة عن كتلة ضخمة أرضية في أغلب الحالات تجمع الجزر التي تحيط بها، حيث تنقسم الأراضي لعدة مناطق جغرافية، وتعرف القارة أيضاً بأنها كتلة يابسة على الأرض مثل الأراضي القارية والأراضي الجافة.

قارتين مفصولة بالمياه يبحث الجيولوجيون عن أدلة على أن القارتين كانتا ذات يوم قارة متصلة

تعتبر الحفريات هي آثار أو بقايا لكائنات مختلفة حية، سواء كانت هذه البقايا نباتات أو حيوانات كانت تعيش في العصور الماضية على الأرض وقامت الأرض بحفظها، حيث أن الكائنات الحية تتحلل تماماً في أغلب الحالات، وبعض الكائنات تتحول إلى بقايا كائنات حية في الحفريات وذلك عند تعرضها لبعض العمليات الفيزيائية والكيميائية، وتظل هذه الحفريات محفوظة لسنوات كثيرة ونلاحظ أن من وجهة النظر أن الدليل هو:

يمكن وجود أحافير لبعض المخلوقات الأرضية وتكون متطابقة لا تستطيع السباحة أو الطيران في كلتا القارتين.

عدد القارات في العالم

اختلف العلماء في عدد قارات العالم قال البعض أنها خمس قارات والبعض الأخر قال انها ست قارات وقال علماء إن عدد قارات العالم هو سبع قارات حول العالم رئيسية، سوف نوضحها لكم من خلال الأسطر التالية: