نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعر قصير عن اليوم الوطني السعودي 92 وغرامة على مخالفة عدم الاحتفال به في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي السنوي، أعلن خبراء قانونيون سعوديون عن العقوبات التي ستُفرض هذا العام على من يسيئون ليس فقط العلم السعودي ولكن أيضًا في مرافق البلاد، ويفرض غرامات على المخالفين لتلافي ما حدث في احتفالات السنوات الماضية، وقال المستشار القانوني أحمد المحاميد، إن عقوبات هذا العام “تشير إلى المادة 20 الخاصة بنظام العلم السعودي ومعناه ومن أهان العلم، سواء كان من قوانين الملكة، أو الدولة.

فرض غرامة مالية قدرها 3000 ريال وسجن لمدة عام.

في غضون ذلك، حذر المستشار القانوني عبيد العيفي من فرض عقوبات على انتهاك نظام علم المملكة المرتقب وقال العيفي في حديث لصحيفة عكاظ إن المادة 14 من نظام العلم تنص على أنه لا يجوز لأي مواطن أن يلمس العلم الوطني أو علم جلالة الملك قرب اليابسة أو الماء، وتحذر المادة 15، من بين العقوبات المفروضة، من استخدام العلم الوطني في المهرجانات المقامة للإعلان أو لأغراض أخرى، ووضع العلم الوطني في المحلات التجارية والعلامات التجارية، وأن النظام لا يسري بخلاف ذلك بموجب القانون. ما لم ينص على خلاف ذلك، خلاف ذلك مسموح به، وواصل الحديث عن المادة 20، حيث تنص المادة 20 على أن كل من يستخف بهذه العقوبات أو ينزل العلم أو يهين بأي شكل علم المملكة أو العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعار النبالة الخاص بالمملكة يعاقب بالسجن فوراً، في حين تسري غرامة قدرها سنة ولا تزيد على 3000 ريال، أو إحدى العقوبتين اللتين يحددهما القاضي، على كل ما يتعلق بالسلاح الملكي.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية هو يوم الاحتفال بالذكرى الـ 92 لتوحيد المملكة العربية السعودية بعد تسمية جميع شعوبها من قبل أيدي الأمة باسم مملكة نجد، مملكة الحجاز وملحقاتها وهو المكان الذي أصدر فيه الملك عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 2716، خادم ومؤسس الملك عبد العزيز بإصدار المرسوم الملكي رقم 2716، حيث يُنظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها أمة واحدة على طريق التقدم والازدهار تحت رعاية ملكها وقادتها.

قصيدة في اليوم الوطني