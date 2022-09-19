نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان والقسط المطلوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان والتي كان يهتم بها الكثيرين فقد تم إطلاقها للتسجيل الإلكتروني للدعم السكني. في الساعات الماضية، ومن خلالها ستعمل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على ضمان حصول القطاعات الثلاثة على مساعدات إسكانية بما في ذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي وندعو كل الاشخاص من المشتركين فب الضمان الاجتماعي بالسعودية استغلال هذه الفرصة للتسجيل في برنامج دعم الإسكان ، والذي تم تحديده مجانًا والعمل بسرعة قبل إغلاق نافذة التسجيل.

تقديم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تحرص دائما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي تقديم كافة المساعدات سواء الاقتصادية او الاجتماعية، والعديد من التسهيلات والاعفاءات الكثيرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي كما يحق لهم الان التقدم بطلب للحصول على سكن تطوير والذي يتم تخصيصه لهم دون أي أعباء.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يوجد الكثير من المستفيدين من الضمان الذين يسألون كيف أسجل في مسكني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهل للمستفيدين من الضمان الحق في السكن؟ هي الفئة الأكثر احتياجًا لدعم الإسكان في المملكة العربية السعودية ، وسنشرح لك أدناه خطوات التقدم بطلب للحصول على إسكان تطويري للمستفيدين من الأمن.

1. أولاً ، ستتم إعادة توجيهك إلى المنصة الرسمية لـ “وزارة الإسكان”.

2. بعد التفويض ، ستنتقل إلى “قائمة الخدمات” في الصفحة الرئيسية.

3. ثم يجب عليك النقر فوق أيقونة “تقديم طلب للحصول على دعم الإسكان”.

4. الآن سيقوم المستخدم بتضمين جميع البيانات المطلوبة في الحقول المناسبة وهي: كتابة الاسم ثم تدوين الهوية الوطنية رقم الموبايل وايضا كتابة تاريخ الميلاد

5. الخطوة التالية هي النقر على زر إرسال الطلب.

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد من الوحدات السكنية المحجوزة للمستفيدين من الضمان- لذلك عليك التأكد من تسجيلك في الإسكان التنموي للمستفيدين الأمنيين. هذا النوع من المساكن أقل تكلفة ومصممًا ليكون مناسبًا لمحدودي الدخل

قسط السكن التنموي لمستفيدي الضمان

تقديم مستفيد الضمان في الإسكان التنموي ليس بالمجان تمامًا ، ولكن يمكنهم القيام بالاختيار من بين البرامج المصممة في الاسكان التنموي للدفع عن طريق التقسيط حيث أن الأشخاص الذين ليس لهم دخل وظروفهم الاقتصادية معدومة سيكون عليهم دفع 200 ريال قسط شهري بينما هؤلاء الاشخاص من مستفيدي الضمان سيقومون بالدفع بالتقسيط الشهري مبلغ قدره 800 ريال